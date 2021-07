Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda lunedì 26 e martedì 27 luglio 2021: Maja è infuriata con Florian per il suo intervento e gli fa capire che non doveva assolutamente intromettersi, dunque gli ordina di non farlo mai più.

Dopo aver trascorso una notte insieme in una delle baite romantiche, Robert e Cornelia discutono della situazione generale del Furstenhof.

Werner, Andrè e Leentje si vedono in birreria e a quel punto Andrè fa finta di ricordare alcune parti del suo passato (quelle di cui Alfons ha parlato a Leentje).

