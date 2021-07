Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda venerdì 30 e sabato 31 luglio 2021: Successivamente al bacio, Maja fa capire a Florian che per lei tutto questo è accaduto troppo presto e se ne va. Quando la ragazza tende a ripensarci, Florian le dice chiaramente che è meglio rimanere solamente amici.

Andrè teme di non riuscire a fingere con Michael quando si saranno trasferiti da lui, ma Leentje cerca di rassicurarlo. A quel punto, lui decide di continuare il piano: dovrà dire a Werner che il loro ristorante in Olanda si è incendiato, in modo da ottenere tanti soldi…

Maja si inventa di aver visto il coniglio Napoleone e chiede a Florian di cercarlo insieme a lei facendo un giro in tandem. Ovviamente i due ragazzi non troveranno niente ma riescono comunque a ritrovare un’intesa.

La vicenda si fa improvvisamente drammatica: quando Maja passa alla guida del tandem, comincia a scherzare con Florian e si distrae; la ruota anteriore della bici va a finire contro un albero e Florian batte la testa, provocandogli una fuoriuscita di sangue!

