Grandissime novità in arrivo nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! Tra poco più di un mese al Fürstenhof comparirà infatti un nuovo personaggio destinato a stravolgere ogni equilibrio, in particolare nella vita dei due protagonisti. Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: arrivano i von Thalheim

Antica famiglia molto conosciuta a Bichlheim e dintorni, i “von Thalheim” sono stati spesso nominati nel corso degli anni. Solo nella stagione attualmente in corso, però, alcuni suoi esponenti sono ufficialmente entrati a far parte del cast fisso della soap.

La prima ad arrivare è stata Selina (Katja Rosin), il nuovo grande amore di Christoph (Dieter Bach). Giunta al Fürstenhof nella speranza di salvare la sua casa dalla rovina, la donna ha finito per restare all’hotel a cinque stelle, dove è stata presto raggiunta dalla figlia adottiva Maja (Christina Arends). Presto, però, il clan dei “von Thalheim” si rafforzerà…

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, tra qualche mese entrerà infatti in scena Cornelius (Christopher Mory), il marito di Selina e padre di Maja (da tutti creduto morto anni prima). E non sarà l’unico nuovo arrivo…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Costanze è la sorella di Maja

Nel corso della puntata 3679 (presumibilmente in onda in Germania il prossimo 20 settembre), al Fürstenhof comparirà infatti Costanze, figlia biologica di Cornelius e Selina nonché sorellastra di Maja!

Non saranno però le sue parenti le prime persone che incontrerà: stando alle indiscrezioni riportate dal sito Liebenswert-magazin.de, sembra infatti che Costanze si imbatterà in Florian, con cui scatterà subito la scintilla, tanto che i due finiranno per passare la notte insieme!

Costanze diventerà dunque la rivale in amore della sorellastra Maja?

Tempesta d’amore, casting news: Sophia Schiller interpreta Costanze von Thalheim

Il personaggio di Costanze von Thalheim verrà interpretato da Sophia Schiller, attrice austriaca classe 1995. Nonostante la giovane età, la bella interprete d’oltralpe ha già all’attivo numerose presenze in campo teatrale, ma Tempesta d’amore rappresenta la sua prima esperienza in una serie televisiva di fama internazionale.

Come vi abbiamo anticipato, l’ingresso in scena di Sophia Schiller nei panni di Costanze con Thalheim avverrà nel corso della puntata 3679 (presumibilmente in onda in Germania il prossimo 20 settembre) e, stando alle informazioni attualmente disponibili, tutto lascia intendere che si tratterà di un ruolo fisso.

Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni ufficiali per scoprire cosa ci riserverà questo nuovo personaggio!

