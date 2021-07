Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 11 a sabato 17 luglio 2021:

Robert discute con il padre, che non vuole assumere un nuovo cuoco perché convinto del ritorno di André. E così, quando poco dopo Werner gli dice di aver visto il fratello al lago, Robert non gli crede…

Max è al settimo cielo ed è convinto che lui e Jil diventeranno presto una coppia, anche se lei è sposata. Sarà davvero così?

Maja sviluppa una foto che la ritrae insieme a Florian, ma decide di nasconderla in quanto nell’immagine si vede chiaramente che è innamorata…

André compare improvvisamente al Fürstenhof tra lo stupore generale. L’uomo, però, non sembra avere alcun ricordo della propria vita prima dell’incidente al fiume.

Michael è furioso: l’ordine dei medici lo vuole multare per aver fatto da testimonial (involontario) ai dolci di Rosalie. Sentendosi responsabile, quest’ultima decide di rimediare, andando a parlare direttamente con il primario dell’ospedale. Funzionerà?

Alfons ha iscritto Vanessa al concorso per concierge, ma in realtà vorrebbe essere lui stesso a partecipare. Quando la ragazza lo scopre, decide di lasciargli il suo posto.

Werner e Robert non possono credere che André abbia perso la memoria e cercano di risvegliare i suoi ricordi. Per il cuoco, però, la situazione diventa velocemente difficile da sopportare…

Christoph pianifica una serata romantica con Selina in un rifugio in montagna. Maja – che continua a non accettare la relazione della madre – viene suo malgrado incaricata di decorare la baita, contribuendo al successo della serata dei due piccioncini…

André sente Werner e Alfons parlare di tutti i crimini da lui commessi in passato, rimanendo sconvolto. A quel punto l’uomo decide di non provare a ritrovare la memoria: preferisce chiudere per sempre con il vecchio André!

Max riesce a convincere Jil a trascorrere la serata con lui invece che con un’amica. L’indomani, però, il marito della donna appare improvvisamente al Fürstenhof! E ora?

André si è chiuso nella propria stanza e rifiuta di aprire a Leentje: preoccupata, quest’ultima chiede aiuto ad Alfons, che entra nell’abitazione dell’ex cuoco dalla finestra! Il tutto sotto lo sguardo dell’esaminatore del concorso di concierge…

Rosalie teme che il suo vecchio inganno venga scoperto e confessa dunque spontaneamente a Michael di aver falsificato la cartolina di André per ottenere il denaro destinato alla cucina di quest’ultimo. Il medico è assolutamente sconvolto…

Robert cerca dei vecchi album fotografici nella speranza di risvegliare i ricordi di André, ma trova invece una vecchia videocassetta in cui sono stati immortalati dei momenti della sua adolescenza insieme a Cornelia. Riguardando quei vecchi filmati, l’uomo si lascia trasportare dai ricordi…

Con il cuore a pezzi, Maja e Lucy dicono addio al piccolo Napoleone, che può finalmente tornare libero nella natura. Peccato solo che il coniglietto non sembri per nulla intenzionato ad andarsene! E così Florian ha un’idea geniale: mettere il loro piccolo amico nel recinto esterno delle scuderie.

Michael esige che Rosalie confessi le proprie malefatte ad André, ma a sorpresa quest’ultimo non mostra alcun interesse per l’intera faccenda e rinuncia invece ufficialmente al Cafè Liebling. Michael, però, non ci sta…

Max riceve un messaggio sul telefono da Jil, che gli comunica di voler tornare dal marito! Amelie si prende cura del ragazzo, devastato dalla perdita della sua amata…

