L’amore porta a fare follie… specialmente quando si è giovani! Ne sa qualcosa Max Richter (Stefan Hartmann), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore finirà per perdere la testa per una donna “proibita”. E a quel punto saranno guai…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max perseguitato da Jil

Giovane, simpatico, atletico: Max ha tutte le carte per piacere alle donne… clienti incluse! Non c’è dunque da stupirsi se il fitness trainer attirerà l’attenzione di un’affascinante ospite del Fürstenhof di nome Jil Leipold (Justine Schlütter).

Attratto dalla bella donna, Richter non esiterà a lasciarsi andare ad un flirt con lei, nonostante gli avvertimenti di Amelie (Julia Gruber) e, soprattutto, di Alfons (Sepp Schauer): lasciarsi andare ad effusioni con gli ospiti, infatti, è severamente proibito!

La situazione prenderà però velocemente una piega inaspettata: dopo una notte con la sua fiamma, Max scoprirà che quest’ultima è letteralmente ossessionata da lui, tanto da aver creato una sorta di altarino con le sue foto nella propria stanza.

Capendo che la sua spasimante sta diventando una stalker, il giovane Richter cercherà dunque in tutti i modi di scoraggiarla, arrivando a baciare Amelie di fronte a lei! Basterà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max si innamora di Jil

Ebbene, quel bacio strappato ad Amelie non si rivelerà essere una grande idea: non solo la diretta interessata si infurierà con Max per essere stata “usata” in quel modo, ma Alfons – che ha assistito la scena – riprenderà i due ragazzi per “effusioni durante l’orario di lavoro”. E, come se non bastasse, tutto questo non servirà a scoraggiare Jil…

Pur di cercare la vicinanza del suo amato, quest’ultima prenoterà infatti un massaggio con Richter e, quando lui si darà malato pur di evitarla, la donna penserà bene di presentarsi direttamente al suo appartamento. E sarà allora che accadrà qualcosa di totalmente inaspettato…

L’attrazione per la sua “stalker” avrà infatti la meglio e Max passerà con Jil un’indimenticabile notte di passione. Ma non è finita qui! L’indomani, i due piccioncini saranno inseparabili, tanto da trascorrere tutta la giornata insieme. E a quel punto Max capirà di essersi innamorato!

Insomma, tutto indicherebbe che sia l’inizio di una bellissima storia d’amore, se non fosse per un particolare: la Leipold è sposata! Riuscirà Richter a convincerla a lasciare il marito per mettersi insieme a lui? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

