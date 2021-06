Giovane, impulsivo e avventato: Max Richter (Stefan Hartmann) ha tutte le carte in regola per mettersi nei guai… soprattutto in amore! Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il nipote di Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) finirà in una situazione potenzialmente esplosiva… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max flirta con Rosalie

Da quando è arrivato improvvisamente al Fürstenhof ormai qualche settimana fa, a Max non sono mancate le attenzioni femminili. La prima donna ad avere a che fare con lui è stata Amelie Limbach (Julia Gruber)… e non si può certo dire che sia nata una grande simpatia!

La ragazza è stata infatti quasi investita dal giovane Richter, troppo preso dalla sua corsa in mountain bike per prestare attenzione ai passanti. Come sappiamo, alla fine i due si sono chiariti, tanto da diventare amici e persino coinquilini.

Nel frattempo, un altro personaggio femminile ha attirato l’attenzione di Max: Rosalie (Natalie Alison). Stregato dalla sua bellezza, il giovanotto si è subito fatto avanti con la Engel, che sembrava gradire le sue attenzioni. Purtroppo per il ragazzo, però, il motivo era diverso da quello sperato: Rosalie voleva solo far ingelosire Michael!

Non ci vorrà però molto prima che un’altra bellissima donna si interessi a Max… e questa volta senza secondi fini!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max bacia Amelie

Tutto inizierà quando al Fürstenhof arriverà una bellissima donna di nome Jil Leipold (Justine Schlütter). Fin dall’inizio, l’affascinante ospite dimostrerà di avere una forte attrazione per Max, tanto da iniziare a flirtare apertamente con quest’ultimo.

Ebbene, nonostante gli avvertimenti degli amici sulle possibili conseguenze di una relazione con una cliente dell’hotel, il giovane Richter non si tirerà indietro. Ben presto, però, la situazione gli sfuggirà di controllo…

Se Max sperava in un flirt senza troppa importante, Jil dimostrerà infatti di avere tutt’altre intenzioni: è ossessionata dal giovane fitness trainer al punto da aver riempito la propria stanza di sue immagini!

A quel punto Richter inizierà a preoccuparsi: non solo ha ricevuto un ammonimento sul lavoro per aver avuto contatti non autorizzati con un’ospite, ma si ritrova pure alle prese con una stalker! E così, non sapendo come liberarsi della sgradita spasimante, Max penserà bene di baciare Amelie davanti a quest’ultima!

Un gesto che avrà conseguenze inaspettate…

