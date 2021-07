Il segreto di ogni grande coppia criminale è la segretezza. Anche i più accorti, però, finiscono per commettere degli errori! Lo sanno bene Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) ed Erik Vogt (Sven Waasner), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore vedranno il loro legame smascherato. I due complici e amanti, però, sono pieni di risorse…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Lucy salva il matrimonio dei suoi genitori e decide di…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Ariane ed Erik complici e amanti segreti

Quando due persone sono fatte della stessa pasta è spesso chiaro fin da subito. È indubbiamente questo il caso di Erik e Ariane, che nell’arco di pochi giorni sono diventati amanti!

Per garantire il successo dei loro piani i due si sono spesso divisi i compiti: mentre Ariane ha continuato le ostilità con i Saalfeld, Vogt si è invece finto loro alleato per manipolarli e spiarli. Una strategia che ha funzionato benissimo fino ad ora, ma che ha un prerequisito fondamentale: nessuno deve scoprire la loro alleanza!

Ebbene, nonostante le accortezze, mantenere un segreto simile si rivelerà più difficile del previsto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina capisce che Ariane ha un amante

Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore una piccola disattenzione rischierà infatti di costare carissimo alla coppia dark del Fürstenhof: mentre i due saranno impegnati un incontro romantico nella stanza della Kalenberg, alla porta si presenterà Selina (Katja Rosin)! E ora?

Grazie ad una grande prontezza di riflessi, Ariane riuscirà a far nascondere Erik in bagno prima che l’amica lo possa vedere. Ciononostante la von Thalheim si accorgerà subito che c’è qualcosa che non va. E, quando vedrà un orologio maschile sul comodino, non avrà più dubbi: la Kalenberg ha un amante!

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Decisa a scoprire chi sia l’uomo misterioso, Selina inizierà ad osservare gli ospiti e i dipendenti del Fürstenhof, notando molto presto che Erik indossa un orologio identico. A quel punto la von Thalheim non avrà più dubbi sull’identità dell’amante segreto dell’amica… almeno per il momento!

Determinare a impedire che la sua relazione (e complicità) con Erik venga alla luce, Ariane adotterà uno stratagemma: pagherà Max (Stephan Hartmann) per darle un bacio davanti a Selina e indossare l’orologio incriminato. Basterà per allontanare ogni sospetto da Erik? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.