Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 20 luglio 2021:

Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntate dal 26 al 30 luglio 2021

Il rientro a casa di Filippo (Michelangelo Tommaso) non sarà facile: si crea un certo disagio in Serena (Miriam Candurro) e le cose tenderanno a prendere una direzione che non è delle migliori…

Spinto da Franco (Peppe Zarbo), il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone) finalmente trova il modo di imporsi con la “bulla” che lo perseguita…

Renato (Marzio Honorato) scopre per caso qualcosa che Niko (Luca Turco) gli aveva nascosto e che riguarda Susanna (Agnese Lorenzini)…

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)