Nelle più recenti puntate di Un posto al sole abbiamo visto Renato Poggi (Marzio Honorato) scoprire che nello studio legale gestito da Niko (Luca Turco) si “introduce” spesso anche Susanna Picardi (Agnese Lorenzini): l’ex del ragazzo, che con lui è ormai tornata in buoni rapporti, fruisce di un’ospitalità serale utile per poter studiare in tranquillità.

Mentre il buon Renato si accorge con un certo turbamento quello che Niko gli ha evidentemente tenuto nascosto, ci si chiede se tutto ciò rappresenti l’inizio di nuovi sviluppi nelle trame della soap partenopea di Rai 3. Ebbene… probabilmente sì!

La sensazione è che ora si vada (almeno per il momento) verso una presenza più stabile di Susanna a Upas, anche perché questo ritorno non la vedrà da sola: come vi avevamo già accennato, presto la seguirà anche sua madre Adele (Sara Ricci), per la quale – si mormora – sarebbe prevista anche una storyline “tutta sua”, diciamo così. Con chi avrà a che fare? Staremo a vedere…

Intanto, a diversi fan non è sfuggita (per via dei social) la frequente presenza a Napoli di Marina Crialesi. Questo vuol dire che si rifarà vivo anche il personaggio di Beatrice Lucenti? Risposta affermativa!

Insomma, sembrano porsi le basi per una ripresa post-ferie interessante. Vi ricordiamo infatti che Un posto al sole andrà in vacanza come sempre (a parte l’anno scorso) nelle due settimane a cavallo di Ferragosto, ma poi tornerà con storie nuove e intriganti, oltre a seguire ovviamente l’evolversi dell’amnesia di Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso). Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

