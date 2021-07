Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 12 a venerdì 16 luglio 2021: Niente di fatto per Serena, che ha cercato invano di far ritrovare la memoria a Filippo. Bianca si scusa con Jimmy per il fatto di averlo preso in giro, ma il bambino appare sempre più in difficoltà. Rossella è prossima a laurearsi, ma non intende festeggiare l’avvenimento; c’è però chi non sarà d’accordo con lei.

Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 5 luglio 2021

Anche Ornella cerca di aiutare Filippo a ritrovare i ricordi perduti, ma l’andare avanti a tentoni inizia a infastidire Roberto Ferri. Proprio quest’ultimo viene intanto confortato da Marina Giordano, il cui gesto potrebbe produrre però conseguenze inattese…

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

I festeggiamenti per la laurea di Rossella sembrano ricreare una condizione favorevole affinché Michele e Silvia possano ritrovarsi; andrà davvero così? Serena ha organizzato in modo molto preciso e meticoloso il ritorno a casa di Filippo, in modo che il giovane Sartori viva questo passaggio nel modo più tranquillo e indolore possibile. Ma qualcosa sfuggirà al controllo della Cirillo!

A sorpresa, Filippo ha scoperto di avere una figlia e ciò lo manda in crisi; a quel punto, Serena non sa più come fronteggiare gli eventi e decide qualcosa di importante. Jimmy ha due problemi da risolvere: la calzamaglia da ballerino e… l’antipatica Brenda! Patrizio non vuole più vivere in segreto la sua storia con Clara.

Un nuovo tentativo di Serena di riportare alla luce i ricordi del passato di Filippo ottiene l’ennesimo risultato infausto. Franco parla al piccolo Jimmy di come dovrebbe fare per reagire ai bulli. Raffaele esorta Patrizio a pensare bene ai suoi sentimenti per Clara. Samuel è in procinto di ridare la casa ad Alberto Palladini.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.