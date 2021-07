Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 19 a venerdì 23 luglio 2021: Dimesso dall’ospedale, Filippo decide di tornare da Serena e Irene, con tutte le difficoltà legate al fatto di vivere con una moglie e un figlio di cui non si ha alcun ricordo. Per quanto Franco gli abbia consigliato di avere più fiducia in se stesso, Jimmy ritorna al campo estivo e deve affrontare le sue peggiori paure!

Il rientro a casa di Filippo crea disagio in Serena e le cose tenderanno a peggiorare. Spinto da Franco, finalmente il piccolo Jimmy si fa valere! In modo del tutto casuale, Renato scopre qualcosa che Niko gli aveva nascosto.

Nonostante le rassicurazioni di Serena, Filippo è ancora in crisi. Renato è inquietato dopo aver scoperto che Susanna va a studiare all’ufficio di Niko. Dopo aver atteso inutilmente per molto tempo, Samuel vuole sbloccare la situazione e decide di fare qualcosa di particolare per dichiarare il suo amore a Speranza.

Marina e Roberto devono arrivare a un accordo con Burnett per la vendita dello yacht. A Fabrizio Rosato arriva una brutta notizia e ciò rischia di avere ripercussioni sul suo rapporto con Roberto. Filippo sta decidendo di trasferirsi a casa del padre. Michele riceve notizie confortanti sulla pubblicazione del suo libro. Silvia per caso ha modo di rivedere Giancarlo, restandone profondamente turbata.

Silvia è nuovamente messa alla prova da una telefonata di Giancarlo. Fabrizio ha problemi lavorativi che continua a nascondere a Marina. Roberto tenta per quel che può di sostenere emotivamente Filippo. Samuel è in procinto di affrontare un appuntamento con Speranza. Vittorio rivela qualcosa a Guido… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

