Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 2 a venerdì 6 agosto 2021: Rivediamo Cristina, la figlia di Roberto Ferri; la bambina vede Bianca e tra di loro si instaura un rapporto non ottimale. Le cose con Speranza sono andate male e ora Samuel sta per lasciare Palazzo Palladini, mentre Guido e Mariella fanno svariate ipotesi accorgendosi dello stato d’anima della nipote. Le cattive abitudini di Vittorio, intanto, sembrano tornare in auge.

Giorgia, una donna appartenente al passato di Fabrizio Rosato, sembra poter tornare nella vita dell’uomo, mentre nel rapporto dell’imprenditore con Marina aumentano i problemi. Samuel appare deluso dall’amore e dall’amicizia e se ne va da Palazzo Palladini, intanto Patrizio cerca di aiutare Vittorio a capire cosa voglia davvero. Jimmy sembra avere una cotta per Cristina.

A Bianca viene chiesto di scusarsi con Cristina, cosa che avviene… ma ciò non vuol dire che i problemi siano terminati! Tra Fabrizio e la sua ex intercorrono sempre più rapporti di lavoro, mentre tra lui e Marina c’è ancora tensione. Samuel cerca di accettare la forte delusione d’amore che ha subito, ma che farà ora Vittorio con Speranza?

Marina cerca di stare vicina ad uno sconfortato Roberto, mentre Fabrizio sembra vivere con un certo disagio la vicinanza di Giorgia. Patrizio intende improvvisarsi babysitter per aiutare Clara. Le cose per Michele sembrano migliorare, tanto che il suo libro verrà pubblicato presto; l’uomo vuole anche riavvicinarsi a Silvia, ma cosa succederà?

Silvia cerca di ritrovare il suo equilibrio ed è in procinto di partire per Indica con Michele, ma Giancarlo non intende rinunciare alla donna di cui si è innamorato. Clara, pur grata a Patrizio per il suo aiuto, non vuole coinvolgerlo ancora nei suoi problemi. Mentre Serena e Irene sono al mare, Filippo con l’ausilio del terapeuta continua a cercare di ricordare il suo passato, ma è una strada lunga e non facile; intanto, si fa strada una “vecchia conoscenza” del Sartori. Iniziano le ferie della famiglia Boschi ed è vacanza anche per l’intera soap: quella di venerdì 6 agosto è l’ultima puntata stagionale, poi Upas torna lunedì 23.

