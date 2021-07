A Un posto al sole si respirerà presto “aria di ferie” e non solo perché la soap di Rai 3 avrà una pausa di due settimane dal 9 agosto: anche narrativamente parlando, diversi personaggi stanno per andare in vacanza. E così, prima dello stop, nell’ultima settimana di quest’annata vedremo Serena (Miriam Candurro) e Irene (Greta Putaturo) recarsi al mare, ma anche la famiglia Boschi avrà modo di prendersi un po’ di riposo. Silvia (Luisa Amatucci), invece, cosa farà?

Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 29 luglio 2021

Le ultime anticipazioni di stagione ci dicono che la donna “tenta di ritrovare il suo equilibrio ed è in procinto di partire per Indica con Michele“. Pare di capire insomma che la Graziani a stretto giro non riuscirà ancora a rivelare a Michele Saviani (Alberto Rossi) che ha una storia con il bancario Giancarlo Todisco (Alessandro D’Ambrosi). Quest’ultimo a tal proposito ha promesso a Silvia di darle tutto il tempo che vuole, ma come continuerà la faccenda?

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Tutto quello che sappiamo attualmente si limita alle puntate che vedremo tra pochi giorni: Silvia sarà dunque in partenza per Indica, ma le trame ci dicono che Giancarlo “non intende rinunciare alla donna che ama“…

Bisognerà dunque aspettare il 23 agosto, giorno in cui Upas ricomincerà, per capire il proseguimento della questione, ma facendo un giro sui social network è interessante notare come gli aficionados del programma non riescano a fidarsi molto di questo personaggio: a detta di molti, Giancarlo appare come una persona “troppo perfetta” e di conseguenza c’è chi si aspetta addirittura una svolta dark per il futuro.

Todisco continuerà quindi a essere tranquillo e saggio… o prima o poi manifesterà un lato di sé diverso da quello a cui siamo stati abituati finora? Solo la nuova stagione ci svelerà l’evoluzione della storyline! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.