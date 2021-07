Una volta erano poco più che “piccole comparse”, ma da qualche tempo Un posto al sole sta gradualmente dando sempre più spazio a quelli che nella soap opera di Rai 3 sono i figlioletti dei personaggi che più amiamo: Jimmy (Gennaro De Simone), Bianca (Sofia Piccirillo) e Irene (Greta Putaturo).

Eh sì: forse la stagione che si va a concludere venerdì 6 agosto (la trasmissione poi tornerà in onda il 23) è quella in cui i bambini di Upas si sono visti più spesso e con delle storie più pregnanti rispetto al passato. Del resto, la cosa non deve sorprendere: si tratta in un certo senso di un “investimento per il futuro”, visto che – se il programma continuerà ad avere successo – tra una decina d’anni (e forse anche meno) ci ritroveremo sicuramente a raccontare gli amori e le vicende di vita di quelli che saranno in quel momento i componenti giovani della soap, così come è oggi per i vari Niko, Rossella, Patrizio e Vittorio.

Non per niente, dunque, la settimana dal 2 al 6 agosto (che – come già detto – chiude il ciclo stagionale prima di una piccola pausa a cavallo di Ferragosto) si contraddistinguerà per una “baby cotta” che, chissà, potrebbe anche essere una “prova tecnica” di qualcosa che un domani costituirà una trama vera e propria…

Parliamo del giovanissimo Jimmy, che si troverà a che fare per la prima volta con il mondo dei sentimenti. La “prescelta” è Cristina Ferri (Camilla Cossu), che sarà oggetto delle attenzioni del figlio di Niko (Luca Turco).

Cristina nei prossimi giorni sarà in visita al padre Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e avrà subito occasione di incontrare Bianca, con la quale si instaurerà però un rapporto pessimo: le due non si sopportano proprio!

Altra storia, invece, con Jimmy: il bambino darà decisamente l’impressione di essere molto preso dalla Ferri junior. Se son rose, fioriranno (magari tra qualche anno…)! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

