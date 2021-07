Attualmente a Un posto al sole sta tenendo banco soprattutto la drammatica storyline dell’amnesia di Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso), ma in questi giorni torna ad avere spazio anche la crisi sentimentale di Silvia Graziani (Luisa Amatucci), che sembrava essersi avviata a risoluzione.

Come sappiamo, la proprietaria del Vulcano sta da tempo attraversando un periodo di “stanca” con il suo compagno di vita Michele Saviani (Alberto Rossi) e ciò ha favorito l’inizio di una tenera amicizia con un cliente del suo locale, il bancario Giancarlo Todisco (Alessandro D’Ambrosi). La cosa aveva finito per andare decisamente “oltre” e Silvia si era resa conto a quel punto che era il caso di fermarsi prima che fosse troppo tardi.

La Graziani aveva dunque comunicato a un delusissimo Giancarlo che preferiva troncare il loro rapporto e di conseguenza è tornata alla sua vita familiare di sempre. Ma il “fuoco” sarà davvero stato spento?

Ora, a sorpresa, Silvia rivede Giancarlo: ciò avverrà per motivi legati al caso ma basterà per riportare la nostra protagonista in uno stato di notevole confusione, anche perché l’uomo ricomincerà a farsi vivo per telefono…

Come evolverà la faccenda? La prossima settimana i riflettori saranno puntati soprattutto sulla nuova vendetta di Pietro Abbate (Simon Grechi) nei confronti di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), ma prima ci sarà tempo per vedere Silvia intenzionata a chiarirsi, oltre che con se stessa, anche con Michele. Ci riuscirà?

