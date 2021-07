A Un posto al sole è l’ora della resa dei conti! Siamo talmente presi in questi giorni dalle storie collegate all’amnesia di Filippo (Michelangelo Tommaso) che quasi ci siamo dimenticati della precedente vicenda di punta, che pure ci aveva tenuto col fiato sospeso per diverso tempo.

Parliamo ovviamente del tentativo messo in atto da Pietro Abbate (Simon Grechi) di ridurre Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) alla rovina. L’uomo, animato da grandi propositi di vendetta per via di un passato da cui è ossessionato, non è però riuscito nel suo intento e a un certo punto è praticamente scomparso nel nulla. O almeno così sembra…

In realtà ritroveremo Pietro nelle puntate di Upas in onda la prossima settimana e, stando alle ultime anticipazioni, pare proprio che i sospetti che un po’ tutti avevamo avuto fossero fondati: le situazioni drammatiche che tra pochissimi giorni coinvolgeranno sia Guido Del Bue (Germano Bellavia) che Ferri & Filippo scaturiranno proprio da un (ultimo?) colpo di testa di Abbate!

Mettendo insieme i pezzi, Pietro è in cerca di qualcuno che gli consegni dei documenti falsi ma gli individui da cui lui pensa di ottenerli lo picchieranno rubandogli tutto il denaro che gli è rimasto. A quel punto Abbate andrà fuori di testa e, nel momento in cui vedrà Guido, lo aggredirà sottraendogli la pistola d’ordinanza.

Fatto ciò, l’affarista – che come avrete capito sarà totalmente fuori controllo – si dirigerà armato verso Palazzo Palladini con l’intenzione di farla pagare una volta per tutte a Roberto Ferri. Il problema è che con quest’ultimo si troverà anche Filippo…

Come andrà a finire? Le trame parlano di un esito “non scontato”, ma di certo il finale di storia vedrà uscire indenni Roberto e Filippo, tanto che quest’ultimo – superato lo spavento – deciderà di voler recuperare a tutti i costi la sua memoria e si impegnerà in un nuovo tentativo in tal senso. Quanto a Pietro, quale sarà il suo destino? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

