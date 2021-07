Un posto al sole salta l’8 luglio, serata per Raffaella Carrà su Rai 3

Probabilmente già lo sapete se avete visto la puntata di Un posto al sole del 7 luglio: stasera, giovedì 8 luglio 2021, la soap partenopea di Rai 3 non ci sarà per il suo tradizionale appuntamento con i telespettatori.

Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 9 luglio 2021

Nell’ultimo anno, Upas è saltato diverse volte e ciò è avvenuto in gran parte per motivi legati alla politica. Stavolta, invece, la pausa di un giorno avviene per cause di tutt’altro tipo: come sapete, nei giorni scorsi è venuta a mancare la grande Raffaella Carrà e la rete stasera dedica alcune ore del suo palinsesto proprio alla grande showgirl e conduttrice.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Alle 20,25 vedremo infatti una puntata speciale di Che tempo che fa: un lungo omaggio che sicuramente raccoglierà le ospitate della Carrà nel corso degli anni (e che occuperà anche lo spazio che solitamente è riservato a Un posto al sole). Il prime time di Rai 3 ci farà invece rivedere una puntata dell’ultimo programma realizzato da Raffaella, A raccontare comincia tu.

Per quanto riguarda la soap, invece, vi ricordiamo che domani l’episodio mancante verrà recuperato e quindi Upas inizierà intorno alle 20,10. Si tratta di una puntata importante perchè sarà quella in cui Filippo Sartori inizierà a capire cosa gli sta succedendo dopo l’operazione. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.