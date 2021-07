Anticipazioni puntata 1220 di Una vita di domenica 1° agosto 2021: Felipe accusa Genoveva di essere coinvolta insieme a Santiago nella morte di Marcia; successivamente Mendez va dalla Salmeron per interrogarla e intimidirla, di conseguenza Genoveva cerca di assicurarsi l’obbedienza della cameriera Laura e i servizi di Velasco.

Lolita, incerta tra Carmen e Fabiana per il ruolo di madrina, preferirebbe rimandare il battesimo del piccolo Moncho.

A Casilda arriva una strana lettera dall’estero…

Emilio se la prende con Camino per il fatto di essersi fidanzata con un uomo di cui non è innamorata, dunque decide di non essere presente quando Ildefonso chiede la mano della sorella a mamma Felicia.

Bellita capisce che Julio non è una minaccia e ne impedisce in extremis la partenza. In più la donna fa pace con il marito José Miguel!

