Anticipazioni puntata 1209 di Una vita di giovedì 15 e venerdì 16 luglio 2021: Genoveva si accorge di Marcia e Felipe che vivono un momento affettuoso e subito chiede spiegazioni. Felipe le domanda se ci sia veramente il suo zampino nell’arrivo di Santiago, ma lei nega.

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: arrivederci CINTA ed EMILIO

Mendez fa sapere a Felipe che è ormai lui è praticamente certo che Genoveva sia in qualche modo coinvolta nella morte di Ursula e gli conferma che è stata proprio la donna a far giungere Santiago.

La famiglia Dominguez viene sconvolta dalla chiamata di Oswaldo, un amico di José Miguel.

A Cinta è giunta una grande occasione professionale: una proposta per esibirsi in Argentina; lei ed Emilio decidono di conseguenza di sposarsi subito e partire insieme per la tournée. Intanto, Bellita rivela a Cinta i suoi sospetti sulle inclinazioni di José Miguel.

Nonostante il pestaggio che ha subito in prigione, Maite non intende arrendersi al ricatto di Felicia.

Il piccolo Moncho si ammala e viene condotto in ospedale.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)