Anticipazioni puntata 1210 di Una vita di sabato 17 luglio 2021: Camino visita Maite in prigione e cerca come può di tranquillizzarla, senza peraltro parlarle del ricatto di Felicia. Tuttavia la giovane Pasamar torna poi a casa estremamente avvilita, trovando una certa consolazione in Cesareo.

Ildefonso annuncia a Camino un’ottima notizia: ha convinto la lavandaia a ritirare la denuncia sporta contro Maite.

Tutta Acacias è in ansia per la salute del piccolo Moncho, il figlio di Lolita.

Bellita decide di parlare con José Miguel per chiarirsi, ma poi lo vede baciare sulla guancia il giovane Julio sulla guancia. Comunque sia, ormai José Miguel ha deciso di raccontare alla moglie la verità.

Cesareo vede una dama velata di nero e pensa possa trattarsi di Genoveva.

