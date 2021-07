Anticipazioni puntata 1218 di Una vita di giovedì 29 e venerdì 30 luglio 2021: Agustina saluta tutti: per lei è arrivato il momento di abbandonare Acacias.

Camino continua a non voler parlare, ma poi subisce un crollo emotivo quando Cinta la rimprovera per il suo egoismo: il problema è che Emilio è talmente in ansia per la sorella da voler posticipare le nozze.

Felipe comunque a Genoveva di volersi recare a Cuba per far arrestare Santiago Becerra. La Salmeron, però, lo porta a rinunciare al suo progetto dietro minaccia di andarsene per sempre con il figlio che porta in grembo.

Liberto fa nascere involontariamente in Felipe nuovi dubbi su come possa essere andata la questione dell’omicidio di Marcia.

Josè Miguel decide di lanciare un ultimatum a Bellita, che però a quel punto gli dice definitivamente addio visto che non riesce a perdonarlo!

