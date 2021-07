Anticipazioni puntata 1202 di Una vita di domenica 4 luglio 2021: Mendez comunica di avere un testimone in grado di accusare Genoveva per la morte di Ursula. Santiago riesce ad ascoltare di soppiatto il dialogo tra Felipe e il commissario e si rende conto che è giunto il momento di lasciare Acacias.

Genoveva incita Agustina ad abbandonare la casa di Felipe per evitare nuovi incidenti come la sua ultima caduta.

Camino è certa che sia stata sua madre Felicia a convincere Concha a denunciare Maite. Intanto, la ragazza riceve una proposta di matrimonio: Ildefonso le chiede di sposarlo.

Emilio è in ansia in quanto Cinta sembra ignorarlo: la giovane telefona spesso e volentieri alla madre Bellita, ma non chiede mai di lui.

Antoñito e Ramon si esercitano ancora con l’urlo di Jacinto.

In soffitta, Cesareo spiega le ragioni del suo repentino ritorno ad Acacias.

New entry: Julio accoglie ad Acacias sua cugina Alodia.

