Anticipazioni puntata 1205 di Una vita di venerdì 9 e sabato 10 luglio 2021: Genoveva ha la sensazione che il commissario Mendez conosca già Laura, ma la nuova domestica dice di no. Fabiana, comunque, non si fida di lei visto che fa spesso domande su Marcia.

Marcia va da Felipe per parlargli, ma ha a che fare con Genoveva e si genera una discussione: a quel punto la Salmeron fa finta di essere stata spinta verso le scale proprio da Marcia.

Armando fa visita a Maite in prigione e, nonostante non sia d’accordo con il suo tipo di vita, si dichiara pronto ad aiutarla. Intanto Susana resta sconvolta quando scopre del tutto casualmente che Maite è in galera…

Armando fa chiaramente capire a Felicia che sospetta sia lei la mandante della denuncia contro Maite, così i due hanno un’aspra discussione.

Cinta vorrebbe spiegare alla madre e al padre che lei ed Emilio intendono sposarsi, ma non è il momento giusto: Bellita è infatti sempre più in ansia nel notare che José Miguel pensa sempre al giovane Julio…

