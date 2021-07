Al matrimonio della giovane Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) con Emilio Pasamar (Josè Pastor) poteva mai mancare l’ex domestica Arantxa (Gurutze Beitia)? Ovviamente no, visto che la donna ritornerà in scena al fine di partecipare all’evento, ciò nelle prossime puntate italiane di Una Vita.

L’inserviente avrà così modo di rincontrare il suo ex Cesareo (Cesar Vea), appena uscito dal carcere dopo essere stato ingiustamente accusato dell’omicidio di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez)…

Una Vita, news: Arantxa non è arrabbiata con Cesareo

Come gli episodi già andati in onda hanno mostrato, Cesareo è ritornato ad Acacias in seguito alla rottura avvenuta con Arantxa; l’uomo non è riuscito infatti ad adattarsi alla nuova vita, al fianco della sua amata ma lontana dalla città, e ha preferito riprendere il suo vecchio mestiere di sorvegliante ad Acacias 38.

Tuttavia, nel momento in cui rimetterà piede nel quartiere per partecipare alle nozze di Emilio e Cinta, Arantxa non serberà alcun rancore nei riguardi di Cesareo, tant’è che gli confesserà di aver compreso che ormai il suo posto è nel caseificio che ha ereditato, mentre quello del suo amato ad Acacias.

Partendo da tale presupposto, ai telespettatori sarà quindi chiaro che i due non hanno mai smesso di amarsi, anche se hanno rinunciato all’idea di un futuro insieme…

Una Vita, spoiler: Arantxa lascia nuovamente Acacias

Questo a quali di risvolti porterà? In realtà, almeno per ora, non saranno tante le novità a riguardo per la coppia: il giorno successivo allo scambio dei voti nuziali tra Emilio e Cinta, Arantxa dovrà nuovamente congedarsi dalla ragazza, da Bellita (Maria Gracia) e da Josè Miguel (Manuel Bandera); di conseguenza, la donna dirà ancora addio a Cesareo, che deciderà di salutare con un passionale bacio sulle labbra.

Insomma, la visita di Arantxa nel quartiere sarà brevissima, ma ciò basterà a far sprofondare Cesareo in una crisi profonda…

Una Vita, trame: Cesareo è triste per la partenza di Arantxa

Eh sì: in tal senso, possiamo anticiparvi che Cesareo non potrà fare a meno di provare dispiacere per non essere riuscito ancora una volta a dar retta ai suoi sentimenti. In particolare, l’uomo non si capaciterà di come, nonostante l’amore provato per Arantxa, non riesca ad abbandonare del tutto la sua vita nel quartiere.

Rammaricato da questa sua "debolezza", Cesareo si mostrerà dunque triste con tutti i suoi amici, i quali faranno di tutto per risollevargli il morale. Non è però affatto detto che riescano nel loro intento. Comunque sia, vi consigliamo di fare attenzione a questa storyline perché riserverà ancora delle sorprese… anche se ci sarà un po' da pazientare!

