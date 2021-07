Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 25 a sabato 31 luglio 2021: Una misteriosa ragazza si intrufola in soffitta e sembra minacciare Agustina con un coltello, ma poi inaspettatamente rivolge l’arma contro se stessa e se la conficca nel ventre, finendo in ospedale in gravi condizioni; Agustina racconta che si tratta della figlia illegittima di uno dei suoi precedenti signori e che proprio lei aveva dovuto disfarsene, abbandonandola in un convento.

Servante racconta a ruota libera fatti privati di Felipe e Marcia a un avventore della pensione, ma Cesareo capisce subito che si tratta di un giornalista e gli requisisce il taccuino. Maite, appena uscita di prigione, dice addio a Camino e parte per Parigi, gettando la giovane nella disperazione. Julio tenta di parlare con Bellita per difendere Josè Miguel, ma la donna lo caccia malamente; Alodia, stanca della situazione, dà le dimissioni, ma la signora Del Campo le respinge e la prega di rimanere.

Camino torna ad Acacias accompagnata da Cesareo e sembra che abbia perso di nuovo la parola. Casilda propone alle compagne della soffitta di organizzare una colletta per comprare un angelo di marmo per la lapide di Marcia; per raccogliere il denaro, venderanno i fazzoletti che la brasiliana aveva ricamato con l’intenzione di venderli a Cuba. I giornali parlano dell’omicidio e fanno cenno a un triangolo amoroso tra Marcia, Santiago e Felipe.

Genoveva, già nervosa per il gossip che appare sui giornali, si infastidisce ulteriormente quando scopre che il marito ha contribuito a pagare una corona di fiori per Marcia e ad abbellire la sua tomba. Moncho sembra guarito, ma i dottori consigliano di portarlo in ospedale per un controllo. Le condizioni di Gloria in ospedale non sono più critiche e Agustina dice a Fabiana di voler aiutare la ragazza, anche economicamente, per rimediare ai propri errori.

Il quartiere si accinge ad assistere al funerale di Marcia. Casilda si prodiga in un discorso per omaggiare la sua amica defunta, fuori dalla chiesa. Felipe e Genoveva non assistono al funerale; l’avvocato è oltremodo affranto e giura a se stesso di vendicare Marcia. Al momento, le operazioni per arrestare Santiago non sono andate a buon fine e pare che Becerra sia salpato per Cuba su un piroscafo.

Camino si è chiusa in un mutismo di protesta e non vuole saperne di rompere il suo silenzio. Emilio confida a Cinta il desiderio di sposarla al più presto e di andare a Buenos Aires. I coniugi Dominguez si recano insieme al funerale di Marcia, ma è solo per attenersi al protocollo; in realtà Bellita non ha ancora intenzione di perdonare suo marito.

Agustina saluta tutti prima di lasciare per sempre Acacias per stare accanto a Gloria. Camino si ostina a non parlare, ma ha un crollo emotivo quando Cinta – che nel frattempo ha scoperto tutto su lei e Maite – le fa notare quanto sia egoista il suo comportamento, visto che Emilio è così preoccupato per lei da voler addirittura rimandare le nozze.

Felipe annuncia a Genoveva di voler andare a Cuba per assicurare Santiago alla giustizia, ma la donna lo minaccia di sparire per sempre insieme al loro figlio nascituro, costringendolo così a rinunciare; in seguito, però, Liberto instilla involontariamente nell’avvocato nuovi dubbi sulle dinamiche dell’omicidio di Marcia. Josè Miguel fa un ultimo tentativo con Bellita, lanciandole un ultimatum, ma la strategia gli si ritorce contro: Bellita gli dice definitivamente addio, dichiarandosi incapace di perdonarlo.

Carmen rinuncia a fare da madrina a Moncho e consiglia a Lolita di chiederlo a Fabiana, per farla contenta. L’anziana domestica è al settimo cielo e accetta. Cinta chiede a Camino di smettere di essere egoista perché il suo atteggiamento sta condizionando anche il matrimonio fra lei ed Emilio. Camino, a malincuore, decide di accettare la proposta di matrimonio di Ildefonso. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

