Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 1 a sabato 7 agosto 2021: Mendez riferisce a Felipe come procedono le indagini sull’omicidio di Marcia e gli confida che fra i sospettati c’è anche Genoveva. Felipe è fuori di sè e vuole sapere da sua moglie dove si trovava il pomeriggio in cui è morta Marcia. Laura, la domestica dell’avvocato, gli aveva riferito anche che Santiago si era incontrato con Genoveva il giorno prima del fatto. Felipe è furibondo e mette Genoveva davanti alla realtà dei fatti per avere una spiegazione.

Felipe incalza Genoveva e l’accusa apertamente di essere implicata con Santiago nell’omicidio di Marcia; dopo che anche Mendez si presenta a casa sua per metterla sotto torchio e intimidirla, la donna si affretta ad assicurarsi l’obbedienza della domestica Laura e i servizi del fidato avvocato Velasco. Lolita vuole rimandare a data da destinarsi il battesimo di Moncho perché non sa più chi scegliere tra Fabiana e Carmen per il ruolo di madrina.

Casilda riceve una misteriosa lettera dall’estero. Emilio rimprovera Camino per aver accettato di fidanzarsi con un uomo che non ama, condannandosi all’infelicità, e si rifiuta di presenziare quando Ildefonso chiede la mano della sorella a Felicia. Bellita si convince finalmente della buona fede di Julio e, proprio quando il giovane si appresta a lasciare Acacias, ne impedisce la partenza e si riconcilia con Josè Miguel, con tanto di bacio plateale.

Felicia riunisce i vicini al Nuovo Secolo per annunciare il fidanzamento di Camino e Ildefonso e che il matrimonio verrà celebrato insieme a quello di Cinta ed Emilio. Ildefonso fa un discorso molto sentito, ma – quando prende parola – Camino si limita a ringraziarlo per le sue parole. Servante cerca di convincere Fabiana a partecipare a un concorso che premia la pensione migliore.

Josè Miguel rivela a Bellita la relazione con Rocio da cui è nato Julio e il ragazzo viene ufficialmente presentato in famiglia. Cesareo dice a Mendez che la donna che si aggirava nel parco vicino al luogo del delitto di Marcia somigliava a Genoveva. Il commissario va quindi da lei a chiedere conto e Genoveva cerca di confondere le acque mettendo in cattiva luce il guardiano. Mendez, però, non sembra propenso a farsi abbindolare.

Mendez elimina Santiago Becerra dai sospettati dell’omicidio di Marcia e pianifica una nuova strategia. Laura promette lealtà a Felipe e lui le dice che la pagherà per qualsiasi informazione utile. L’avvocato sospetta sempre di più di Genoveva e lei gli chiede di fidarsi, o almeno di fare finta per il loro figlio. Mentre Cinta e Bellita discutono per i preparativi delle nozze, Camino rimane del tutto indifferente davanti al figurino del proprio abito.

Viene celebrato il battesimo di Moncho e Ramon ringrazia pubblicamente Fabiana e Jacinto. I Pasamar vengono invitati da Ildefonso a teatro; quando Felicia ed Emilio stanno per uscire dal ristorante, entra un cliente inaspettato: un certo Marcos Bacigalupe. Servante convince Fabiana a partecipare al concorso delle pensioni. Mendez, dopo avere indagato nel quartiere, arresta Cesareo per l’omicidio di Marcia.

Felicia si mostra contenta di aver ritrovato il suo vecchio amico Marcos ed è lusingata da tutti i complimenti che riceve ma, quando lui le comunica la propria intenzione di stabilirsi ad Acacias, la donna pare a disagio. Cinta passa molto tempo insieme a Julio e ne tesse continuamente le lodi, facendo involontariamente ingelosire Emilio. Ildefonso patisce sempre di più la freddezza di Camino.

Lolita e Carmen, stanche dell’atteggiamento maschilista dei mariti, con uno stratagemma convincono Antonito ad accettare il compito di occuparsi di Moncho. Cesareo, che continua a proclamarsi innocente, rivela a Mendez che secondo lui nemmeno Santiago è l’artefice dell’omicidio, teoria che il commissario sembra disposto a prendere in considerazione; Liberto, intanto, informa Felipe dell’arresto del guardiano e l’avvocato accetta di assumerne la difesa.

