Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 11 a sabato 17 luglio 2021: Felipe caccia Marcia, dopo che Genoveva l’ha accusata di avere cercato di buttarla giù dalle scale. Santiago vede Marcia in lacrime e la prega di partire con lui, ma davanti al suo ennesimo rifiuto decide di fare un’ultima visita a Genoveva. Laura lo vede salire le scale e lo segue. Dopo aver scoperto di Maite, Susana discute con Armando in merito allo stile di vita della pittrice. Camino accetta l’amicizia di Ildefonso, ma niente di più.

Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di lunedì 5 e martedì 6 luglio 2021

Liberto cerca di mediare tra Felicia e Armando: se la donna ritira la denuncia, Armando farà in modo che Maite si allontani da Camino. Tuttavia, Felicia vuole di più. Cinta ed Emilio annunciano ai genitori della ragazza di avere deciso di sposarsi. Bellita indaga sulla relazione tra suo marito e Julio. Nel frattempo, Julio torna e spiega a José Miguel di essere stato in cerca di lavoro. Carmen riesce finalmente a calmare il pianto di Moncho con un grido uguale a quello di Jacinto.

Santiago punta un coltello contro Genoveva e tra i due scatta una colluttazione, interrotta solo dall’arrivo provvidenziale di Laura; l’uomo, infine, si decide a partire, ma prima chiede a Cesareo di rendere a Marcia, per suo conto, la medaglietta a cui la giovane è tanto affezionata. Laura continua a spiare Genoveva e Felipe e, origliando una conversazione privata, scopre che la coppia sta mentendo riguardo alle tempistiche della gravidanza.

Marcia racconta a Felipe tutto quello che gli ha rivelato Andrade in punto di morte e lo sprona a vivere finalmente il loro amore. Genoveva li sorprende mentre stanno per baciarsi in un vicolo. Liberto cerca di convincere Maite a lasciare che Camino sposi Ildefonso e a tornare a Parigi, una volta uscita di prigione. Camino raggiunge don Armando trafelata e gli comunica che Maite è stata picchiata da alcune detenute.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Ramon accetta che Moncho sia battezzato con l’acqua della Sorgente del Montone Blu e parte con Antonito per andarla a recuperare; il bebè continua a piangere e ormai neanche lo “yeppa ya” di Jacinto sembra riuscire a calmarlo. Bellita comincia a dubitare dei gusti sessuali del marito.

Genoveva vede Marcia e Felipe in atteggiamenti affettuosi e chiede spiegazioni. Felipe le chiede se c’entri davvero qualcosa con l’arrivo di Santiago, ma lei giura che sono invenzioni di Marcia; tuttavia, più tardi Mendez confida a Felipe che è sempre più sicuro che Genoveva sia coinvolta nell’omicidio di Ursula e gli conferma che è stata lei a far arrivare Santiago. Una chiamata di Oswaldo, un amico di José Miguel, sconvolge positivamente i Dominguez.

Cinta ha ricevuto una proposta per esibirsi in Argentina; si tratta di una grande occasione, quindi Emilio e Cinta decidono di sposarsi subito e partire insieme per la tournée. Bellita confida a Cinta i suoi sospetti sulle tendenze sessuali di José Miguel.

Nonostante il pestaggio subito in carcere, Maite non vuole arrendersi al ricatto di Felicia. Il figlio di Lolita si ammala e viene portato in ospedale.

Maite riceve la visita di Camino in carcere; per tranquillizzarla, cerca di minimizzare riguardo alle angherie a cui è sottoposta dalle compagne di cella e non ha il coraggio di parlarle del ricatto di Felicia. Camino torna a casa avvilita e lungo la strada viene consolata da Cesareo. Ildefonso, tuttavia, le comunica una buona notizia: è riuscito a convincere la lavandaia a ritirare la denuncia.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI