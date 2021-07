Un doppio matrimonio animerà le prossime puntate italiane di Una Vita, ma le due coppie vivranno il “lieto evento” con delle modalità completamente opposte.

Da un lato Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) sarà felice di diventare finalmente la moglie di Emilio Pasamar (Josè Pastor), dall’altro la giovane Camino Pasamar (Aria Bedmar) si rassegnerà all’idea di aver perso per sempre l’amata Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) e accetterà di sposare Ildefonso Cortes (Cisco Lara) pur di non indispettire ulteriormente la madre Felicia (Susana Soleto). Questo, come facilmente prevedibile, genererà diversi sviluppi…

Una Vita, news: Felicia organizza il doppio matrimonio

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che sarà Felicia a proporre a Ildefonso e Camino di sposarsi lo stesso giorno di Cinta e Emilio, che dopo il sì si trasferiranno in Argentina (luogo dove la ragazza potrà dare inizio al suo tour).

In questo modo, Bellita (Maria Gracia) e Josè Dominguez (Manuel Bandera) non potranno organizzare – come avevano pensato – lo sposalizio della loro unica figlia, ciò perché sarà il marchesato dei Los Pontones, a cui il Cortes appartiene, a prendere in mano le redini dell’evento.

Da un lato Emilio e Cinta non sembreranno dare tanto peso alla questione, dall’altro Bellita finirà per sentirsi esclusa ma preferirà non fare la guerra a Felicia per non rovinare tutto quanto. Il giovane Pasamar, tra le altre cose, chiederà al “nuovo” cognato Julio (Adrian Reyes) di essere uno dei padrini delle nozze. Insomma, nonostante tutto i Dominguez affronteranno il matrimonio con lo spirito giusto.

Una Vita, trame: Cinta ed Emilio finalmente marito e moglie

Partendo da questi presupposti, vi anticipiamo così che nulla andrà storto nel corso delle nozze tra i due ragazzi: Cinta si presenterà infatti completamente raggiante sull’altare e, nel giro di pochi ma romantici secondi, diventerà la moglie di Emilio. A tale gioia si unirà anche Arantxa (Gurutze Beitia), che ritornerà ad Acacias al fine di partecipare ai festeggiamenti.

Lo stesso non si potrà dire per Camino, che già qualche giorno prima si sarà allontanata da Acacias per affrontare meglio la “scomoda” situazione. In tal senso, possiamo anticiparvi che la ragazza si presenterà alla cerimonia con qualche minuto di ritardo, cosa che desterà più di una preoccupazione nell’insicuro Ildefonso (il quale, dal canto suo, saprà benissimo che la Pasamar non lo ama).

Una Vita, spoiler: Camino esita a pronunciare il sì…

In ogni caso, anche Camino andrà all’altare ma esiterà per tanti secondi prima di risponderà al sacerdote, che le chiederà appunto se vuole diventare la moglie di Ildefonso. Alla fine, la risposta favorevole ci sarà la Pasamar diventerà a tutti gli effetti la consorte dell’erede del marchese De Los Pontones. Anche se sarà piuttosto evidente che la ragazza non sarà per nulla felice.

Per Camino comincerà dunque un lungo periodo contraddistinto da una grande infelicità… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

