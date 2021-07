Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, i telespettatori italiani della telenovela iberica faranno la conoscenza di Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez), un vecchio amico di Felicia Pasamar (Susana Soleto). L’uomo arriverà infatti nel quartiere di Acacias con una sola intenzione: andare a vivere lì. Di episodio in episodio, la sua presenza diventerà sempre più importante nelle storyline…

Una Vita, news: Felicia e i preparativi del matrimonio di Emilia e Cinta

Prima di passare alle anticipazioni sul personaggio di Marcos, ricapitoliamo che cosa starà facendo Felicia proprio nei giorni precedenti al suo ingresso. In seguito alla partenza di Maite Zaldua (Ylenia Baglietto), che avverrà dopo la sua scarcerazione, Camino (Aria Bedmar) penserà infatti che per lei sia finita per sempre la possibilità di essere felice, motivo per il quale accetterà di sposare Ildefonso Cortes (Cisco Lara).

A quel punto, Felicia vorrà che la figlia diventi la moglie dell’erede del Marchese de Los Pontones in fretta e furia, sopratutto perché temerà che Camino possa cambiare idea da un giorno all’altro. Dato l’avvicinarsi del matrimonio di Emilio (José Pastor) con Cinta (Aroa Rodriguez), la Pasamar penserà quindi di organizzare un doppio matrimonio. Per evitare i pettegolezzi, la donna dirà dunque di essersi mossa in quel modo per evitare che gli stessi Emilio e Cinta, destinati a partire in Argentina dopo il sì, potessero essere assenti alle nozze di Camino con Ildefonso. Una scusa che, a dire il vero, non convincerà né Susana (Amparo Fernandez) e Rosina (Sandra Marchena), pienamente certe del fatto che la conoscente stia cercando di accollare ai Los Pontones le spese del doppio sposalizio.

Una Vita, spoiler: Marcial Alvarez sarà Marcos Bacigalupe

Proprio nel bel mezzo dei preparativi, un giorno – apparentemente per caso – si affaccerà al Nuovo Secolo XX l’imprenditore Marcos Bacigalupe. L’uomo sembrerà stupirsi appena si ritroverà di fronte a Felicia, una sua amica di vecchia data. Dai discorsi che faranno, emergerà che i due si conoscono fin da bambini poiché abitavano nello stesso paese.

Proprio per tale ragione, Marcos non farà fatica ad inserirsi nella quotidianità di Acacias e spiegherà a Ramon (Juanma Navas) e Liberto (Jorge Pobes) di aver fatto fortuna in Messico grazie all’estrazione mineraria. Un argomento che interesserà parecchio i due vicini, dato che in passato avevano un giacimento d’oro.

Una Vita, trame: Marcos vuole trasferirsi ad Acacias

Comunque sia, Marcos farà presente che ha deciso di ritornare a vivere in Spagna e sottolineerà che Acacias sembra proprio essere il quartiere che fa a caso suo. Il Bacigalupe troverà quindi residenza lì? Nell’attesa di scoprirlo, segnaliamo che tra non troppo tempo i residenti del quartiere faranno la conoscenza di Anabel (Olga Haenke), la sua eccentrica e ribelle figlia… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

