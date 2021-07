In attesa della quinta stagione di The Crown, Netflix è pronta ad esplorare la vita di nuovi reali. Da oggi (1° luglio 2021) è infatti disponibile una nuova produzione originale: si tratta di Young Royals, dramma adolescenziale scandinavo in sei episodi a marcate tinte LGBTQ con protagonista il diciottenne attore svedese Edvin Ryding nel ruolo del principe Wilhelm.

Wilhelm sogna un futuro libero e lontano dagli obblighi reali ma, quando inaspettatamente diventa il prossimo erede al trono, il suo dilemma si aggrava perché deve fare una scelta molto importante: continuare a seguire la libertà che da sempre ha caratterizzato la sua giovane esistenza o attenersi ai propri doveri di futuro re?

Sta di fatto che, in seguito a un nuovo scandalo (l’ennesimo), Wilhelm viene spedito nel prestigioso collegio Hillerska, un istituto molto severo nel quale il futuro re di Scozia dovrà apprendere le rigide regole del protocollo reale.

In collegio, Wilhelm – anziché rapportarsi con gli altri adolescenti privilegiati (che costituiscono la maggioranza del corpo studentesco) – viene attratto dal giovane Simon (Omar Rudberg), uno studente emarginato da tutti che frequenta il prestigioso Hillerska solo grazie ad una borsa di studio; tra i due ragazzi nasce un intenso rapporto amoroso, grazie al quale il giovane principe avrà modo di scoprire nuove sfaccettature della sua identità.

Creata da Lisa Ambjörn, Lars Beckung e Camilla Holter, il cast è formato principalmente da giovani attori : accanto a Edvin Ryding e Omar Rudberg (nei rispettivi ruoli di Wilhelm e Simon), ci sono Pernilla August nella parte della regina Kristina (madre del giovane principe), Malte Gårdinger nei panni di August, un cugino di Wilhelm (che ricorda un po’ l’iconico Chuck Bass di Gossip Girl), Frida Argento nel ruolo di Sara e Nikita Uggla in quello di Felice.

Young Royals (che sembra la versione “giovane” di The Crown) è un prodotto fresco e al tempo stesso commovente, che parla principalmente a un pubblico adolescente. A metà tra soap opera e teen drama, la serie punta tutto sull’emozione del primo amore e della scoperta di se stessi e della propria omosessualità, attraverso la tenera ma proibita storia d’amore che unisce Wilhelm e Simon (che è probabilmente il tema principale che i giovani fan ameranno).

