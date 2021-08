BEAUTIFUL, anticipazioni 12 agosto: Ridge sconvolto per le nozze con Shauna!

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 12 agosto 2021:

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni americane: ERIC e QUINN hanno ancora una chance?

Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) deve rimandare il viaggio a New York: Bridget ha troppi impegni in ospedale. La donna, una volta saltato il viaggio a New York, pensa di poter preparare un’accoglienza romantica a casa per Ridge (Thorsten Kaye). Ma non sa ciò che sta avvenendo a sua insaputa…

Ridge resta sconvolto quando Shauna (Denise Richards) mostra il certificato di nozze, rivelando che, prima di sposarsi, lui avrebbe consegnato in tribunale i documenti del divorzio (che Ridge e Brooke avevano firmato mesi prima). Per la legge, dunque, quello legale sarebbe il matrimonio con Shauna.

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) contatta Finn (Tanner Novlan) per farsi rinnovare la ricetta per gli oppiacei, ma il medico pensa che lei possa passare ormai al meno potente ibuprofene. I due sembrano proprio piacersi.

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)