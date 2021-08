Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 9 agosto 2021:

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di domenica 8 agosto 2021

Finn (Tanner Novlan) dimostra di aver “studiato” Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), essendo molto informato su di lei. L’ammirazione del dottore sembra ricambiata da parte della giovane Forrester

Ridge (Thorsten Kaye) è pronto a tornare a casa da sua moglie: quando Brooke (Katherine Kelly Lang) tornerà dalla visita a Bridget e Logan, riprenderanno la loro vita insieme, da dove si era interrotta.

Eric (John McCook) e Quinn (Rena Sofer) dibattono sulla vita sentimentale di Ridge: per la Fuller il marito dovrebbe desiderare il meglio per il figlio, che non è Brooke ma Shauna (Denise Richards).

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)