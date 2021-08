Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 22 a sabato 28 agosto 2021: Shauna racconta alla figlia Flo che lei e Ridge si sono sposati, ma, convinta che riuscirà a mantenere il segreto, non le dice tutta la verità e cioè che è stata lei a mandare il messaggio a Carter e che Ridge era completamente ubriaco.

Ridge sta affrontando l’ira di Brooke, ma alla fine i due si promettono eterno amore.

Steffy convince il dottor Finnegan a prescriverle degli antidolorifici pesanti, perché sostiene di non riuscire a sopportare il dolore causato dall’incidente; lui acconsente, ma la mette in guardia di non esagerare.

Brooke perdona Ridge e gli chiede di annullare subito il matrimonio con Shauna. Ridge è felice di tornare dall’amore della sua vita, ma non riesce a dimenticare il bacio che c’è stato fra sua moglie e Bill, l’uomo che più detesta al mondo.

Steffy è molto dolorante e continua a prendere antidolorifici. Liam è sempre presente e la aiuta con la bambina. Eric comunica a Quinn e a Shauna che Ridge sta chiedendo a Brooke di perdonarlo e che quindi tutti i loro tentativi di dividere la coppia andranno falliti. Quinn decide di lottare fino all’ultimo per spalleggiare l’amica e sa che coinvolgendo Bill, riuscirà ad agitare di nuovo le acque.

Quinn riesce a convincere Bill che è il momento di riprendersi Brooke e spera che Ridge torni da Shauna. Eric cerca di convincere Shauna che non potrà vivere una vita con Ridge, ma il piano di Quinn sembra convincere anche lei. Carter, con rispetto e dolcezza, fa capire a Zoe quanto sia interessato a lei.

Bill entra in casa di Brooke senza preavviso e le rinnova il suo amore per lei, ma entrambi ignorano che Ridge li sta ascoltando. Ma Ridge sente solo una parte del discorso di Brooke (quella che sembra una dichiarazione d’amore a Bill) e non sente quando Brooke dice esattamente il contrario.

Bill confessa a Brooke di amarla ancora. Brooke, con dolcezza gli fa capire che c’è una parte di lei che lo amerà per sempre, ma che il suo cuore appartiene a Ridge.

Ridge ha sentito solo la prima parte del dialogo tra Brooke e Bill e si convince che lei lo stia tradendo, quindi ritorna da Shauna mentre Brooke lo aspetta. Shauna e Quinn, nel frattempo, continuano a complottare, soprattutto Quinn. Quest’ultima, per favorire la sua amica, ha coinvolto anche Bill e vuole liberarsi definitivamente di Brooke.

Mentre Brooke ripensa alle parole dette a Bill, Ridge è pensieroso in presenza di Shauna. La donna gli chiede di aprirsi con lei, dicendo che può fidarsi. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

