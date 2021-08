Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 29 agosto a sabato 4 settembre 2021: Ridge confessa a Shauna che ha sentito Brooke mentre era intenta a dire a Bill che lo amerà per sempre. Bill viene incitato da Quinn a non cadere nella disperazione: c’è una cosa che lei sa e che sarà in grado di cambiare le carte in tavola. Brooke va da Ridge, ma trova Shauna nella stanza da letto.

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di martedì 24 agosto 2021

Katie, dalla porta socchiusa dello studio di Bill, ascolta la conversazione dell’uomo con Quinn e così capisce che lui ha detto a Brooke di amarla. A quel punto, Katie chiede a Bill una spiegazione che però lui non riesce a fornirle.

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Brooke ha trovato Shauna sul letto di Ridge e ora pretende spiegazioni; in realtà sarà lei alla fine a dover spiegare per quale motivo ha detto a Bill che lo amerà per sempre.

Ridge è molto ferito dalle parole che Brooke ha rivolto a Bill, ma per la donna la loro storia non può finire e lo invita a lottare insieme a lei. In questo modo Brooke cerca di recuperare il suo rapporto con Ridge.

Shauna, con il supporto datole da Quinn, aspetta di sapere come evolve il colloquio tra Brooke e Ridge; quando le due donne si incontrano, Shauna chiarisce a Brooke che ora è lei la consorte di Ridge: lui la ama, e al contrario della Logan, lei non lo tradirà mai. Katie piangendo dice a Bill che intende lasciarlo di nuovo!

Quinn è felice: Ridge ha deciso di lasciare Brooke dopo aver ascoltato la conversazione “peccaminosa” tra lei e Bill. Ridge è molto deluso e pensa di farsi consolare da Shauna.

Bill conferma a Brooke di amarla ancora. Intanto Carter corteggia Zoe, mentre Steffy dà fondo al suo flacone di antidolorifici.

Bill cerca di convincere Brooke a tornare con lui, ma la Logan gli consiglia di riflettere e di non agire d’istinto: lei non dimenticherà mai i bei momenti trascorsi insieme, ma lui ha già Katie. E proprio quest’ultima li sorprende insieme…

Carter e Zoe si baciano. Shauna scherza con Ridge e assistiamo a un bagno in piscina, dopo il quale Ridge le chiede del loro matrimonio non rammentando ancora nulla. Quinn e Brooke sono rimaste sole e si scontrano… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.