Nelle prossime puntate americane di Beautiful il ritorno di Sheila Carter monopolizzerà gran parte della narrazione, ma nella soap troverà spazio anche un’altra storyline: quella che vede Quinn Forrester al centro di un triangolo tra suo marito Eric Forrester e Carter Walton.

Proprio così: la situazione tra la Fuller e il suo consorte potrebbe non essere così irreparabile, in quanto Eric sorprenderà la designer con una mossa inaspettata. Quinn sembrava pronta a voltare pagina, portandosi dietro tuttavia il rammarico di aver ferito Eric e la nostalgia degli anni trascorsi insieme: per la Fuller è stato un brutto colpo sapere delle nozze di Steffy Forrester e rendersi conto che stavolta lei non avrebbe fatto parte dell’evento come membro della famiglia.

Beautiful, news americane: QUINN bandita dall’ufficio, ma è poi così vero che fa sempre smart working?

L’esilio dai Forrester, tuttavia, non è stato così tetro per la donna, che ha continuato ad abbandonarsi all’attrazione per Carter rafforzando l’intesa con l’avvocato, per quanto questa tresca segreta rischi di mandare definitivamente all’aria la vita dell’uomo. Come già vi avevamo riportato, infatti, Carter ha continuato a mantenere il suo impiego alla Forrester Creations e, sebbene resti un po’ di freddezza, è sulla strada per ottenere il perdono, salvo che stia lontano da Quinn e si assicuri che il divorzio di Eric dalla donna venga processato il più presto possibile.

Carter è riuscito tuttavia a trovare gli argomenti giusti per riuscire a far preservare a Quinn il suo lavoro in azienda purché si occupi delle sue creazioni in smart working, senza mai accedere agli edifici della casa di moda. Ma è assai realistico pensare che questa messa al bando, di fatto, non venga osservata…

Infatti Quinn ha già trasgredito alla regola senza incappare in conseguenze e del resto, poiché gran parte della narrazione della soap avviene proprio negli uffici della Forrester Creations (dei quali noi ormai ne vediamo solo due!), è impensabile che la Fuller ne resti lontana a lungo…

Fatto sta che Quinn era pronta a non lottare per tenersi il posto di lavoro, certa di poter trovare il successo negli affari come aveva già fatto in passato con la Quinn Artisan, ben prima di incrociare la strada dei Forrester. Inoltre la donna si è fin da subito detta non interessata a ricevere soldi dal divorzio. Insomma, senza aspirazioni che portassero a lotte aziendali, la trama sembrava finita già in un vicolo cieco.

Tuttavia, a sorpresa, Eric informerà Quinn di voler tentare una riconciliazione, probabilmente colpito dalle parole della moglie che, pur riconoscendo le proprie colpe nel tradimento, ha sottolineato come a muoverla sia stata la freddezza che il consorte le ha riservato per mesi e il modo in cui Eric ha sempre messo di fronte a tutto e a tutti (compresa sua moglie) la sua incrollabile lealtà per Brooke.

Beautiful, trame americane: chi sceglierà QUINN tra ERIC e CARTER?

Insomma è probabile che Eric si faccia un esame di coscienza, comprendendo di avere avuto almeno alcune responsabilità nel naufragio del suo matrimonio e decidendo di agire prima che la separazione sfoci nel divorzio.

Quinn, a quel punto, si scoprirà parecchio confusa e subito dopo si scambierà il primo “ti amo” con Carter. Di tutto ciò parla Rena Sofer, la sua interprete:

Si chiederà cosa fare: se seguire un nuovo amore con del potenziale o rispettare l’impegno con l’uomo che ha la sua anima ed il suo cuore? Con Eric tuttavia si scontrerebbe di nuovo con Ridge, Brooke e l’ostilità della famiglia, mentre con Carter avrebbe l’occasione di iniziare qualcosa di nuovo, ma allo stesso tempo sentirebbe di condannarlo ad una vita con una donna che non potrà mai dargli quello che merita, ovvero una sua famiglia.

Il fatto che Quinn, nel caso, non potrà mai dare a Carter dei figli è stato più volte menzionato nei discorsi tra i due e, sebbene, l’avvocato si sia detto disinteressato, che possa esserci proprio questa svolta a nutrire un triangolo? Quinn, in fondo, non sarebbe la prima donna in età matura a scoprire di poter ancora, a sorpresa, concepire un figlio…

Beautiful, spoiler USA: QUINN ed ERIC faranno pace?

Per ora le anticipazioni non dicono nulla che lasci pensare ad una gravidanza in attesa, ma, altrimenti, come portare avanti il triangolo? Intanto gli spoiler segnalano che, più avanti, due ex vivranno un’inaspettata riconciliazione: si tratterà proprio di Eric e Quinn? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

