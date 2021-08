Nelle puntate americane di Beautiful, gli effetti del ritorno di Sheila Carter nelle vite dei Forrester non si faranno attendere e, come già ampiamente anticipatovi, l’ex moglie di Eric farà il suo inaspettato ingresso sulla scena alle nozze di John e Steffy Finnegan.

Nei più recenti episodi trasmessi negli Stati Uniti, infatti, durante il ricevimento lo sposo si è allontanato dagli invitati per sbrigare una telefonata di lavoro riguardante un paziente. Per farlo, Finn si è intrattenuto nella dependance, dove, con sua sorpresa, una donna è emersa dall’ombra: Sheila! La Carter, seguito il dottore fino a lì, si è presentata come sua madre!

Beautiful, anticipazioni americane: FINN scopre che SHEILA e i Forrester si conoscono già!

Finn deciderà di portare Sheila al festeggiamento del matrimonio, ma sarà totalmente impreparato di fronte alle reazioni dei Forrester: con sgomento il giovane scoprirà come il passato della sua madre biologica e quello della famiglia di sua moglie siano interconnessi attraverso vicende oscure e criminose.

Tuttavia, Finn sarà poi piuttosto confuso sull’atteggiamento da adottare riguardo questa donna appena entrata nella sua vita, come spiega il suo interprete Tanner Novlan:

Per quanto i suoi genitori siano stati stupendi, conoscere la sua madre naturale riempie un vuoto che si è portato dietro per tutta la vita. Ha sempre avuto delle domande e inizialmente Finn trova sia fantastico che tutto ciò succeda proprio quando sta iniziando un nuovo capitolo della sua esistenza accanto alla donna che ama. Ma apprendere il passato di Sheila con la sua famiglia acquisita sarà un terremoto a cui non è preparato. Eppure la sua reazione sarà cercare un modo per far funzionare le cose: Finn è chiaramente una persona aperta al cambiamento, al perdono e alle seconde chance. Per quanto siano bizzarre le storie sul passato della donna, poter conoscere sua madre è estremamente importante. Ma ciò complicherà il rapporto con Steffy in un modo che non potrà immaginare!

Jacqueline MacInnes Wood, invece, offre un’anticipazione circa la reazione di Steffy:

Si tratta di una bomba che verrà sganciata e dalla quale è impossibile prevedere se Steffy riuscirà a riprendersi. Sheila ha sparato a sua madre, Steffy ha creduto Taylor morta per anni. Inoltre Sheila ha provato ad uccidere Stephanie e ha finito per sparare anche a Brooke. C’è troppa storia pregressa tra la sua famiglia e Sheila. Steffy la ritiene una psicopatica e non riuscirà a capire come da lei sia potuta nascere una persona come Finn e che il loro stesso figlio, Hayes, ne abbia ereditato i geni.

La coppia riuscirà a trovare un accordo? Facile supporre che Steffy non vorrà che Sheila si avvicini a loro, tantomeno al piccolo Hayes, ma Finn riuscirebbe ad obbedire? Le anticipazioni già parlano di un segreto che il medico avrà nei confronti della moglie: vedrà Sheila di nascosto? E la Carter ha dei piani precisi in mente? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

