Stesso posto, stesso angolo di villa Forrester. Nelle puntate americane di Beautiful l’appuntamento per le nuove nozze di Steffy Forrester è ormai fissato, con la cerimonia che – come ormai accade sempre nelle nozze di famiglia – si terrà nel salotto di Eric Forrester, con appeso al muro, come vi avevamo già anticipato, il ritratto di Stephanie.

A livello di location, insomma, si è andati al risparmio, ma gli autori hanno presentato questo matrimonio come pieno di sorprese, che scopriremo solo con la messa in onda degli episodi in questione.

In ogni caso ci sono delle novità, a partire dallo sposo, John Finnegan, con cui Steffy ha trovato la felicità e una seconda maternità, visto che i due sono da poco diventati i genitori di Hayes. Diverso sarà anche l’officiante della cerimonia, che sarà interpretato da Petri Hawkins-Byrd, volto noto nella rete CBS (che negli USA trasmette la soap) in quanto “guardia” nel longevo show Judge Judy (una specie di Forum in versione stelle e strisce).

Carter Walton, dato il recente peccato di essere andato a letto con Quinn Forrester, sta ancora espiando agli occhi della famiglia e non sarà parte della cerimonia. L’avvocato approfitterà dell’occasione, in ogni caso, per passare del tempo in privato proprio con la Fuller, proseguendo la liaison in segretezza. Confermato, invece, il ruolo di Hope Spencer: come vi avevamo già riportato, Steffy chiederà alla sorellastra di occupare una posizione speciale all’evento e così la figlia di Brooke sarà la damigella di Steffy.

Nessuna location montana o marina, o ingressi sorprendenti in seggiovia o motocicletta. Saranno nozze del tutto diverse per la figlia di Ridge e Taylor, che preferirà dunque un’intima e calma cerimonia. Ma sarà davvero così serena? Vedremo per gli sposi, sicuramente non per il pubblico, visto che le anticipazioni segnalano un vero e proprio colpo di scena quando una misteriosa donna arriverà alla villa, rischiando di creare tensioni o almeno di far preoccupare qualcuno.

L’identità della signora è ovviamente top secret, ma si pensa possa essere la madre biologica dello sposo. Come da mesi si sospettava, infatti, il segreto di Finn è che è stato adottato!

Il medico era sembrato piuttosto preoccupato da questa omissione ma, una volta che il mistero è stato svelato, il suo turbamento è stato un bel po’ esagerato. Quando suo padre, Jack Finnegan, si è presentato a sorpresa alla porta di Steffy, Finn ha deciso di rivelare alla fidanzata di non averle mai parlato di una questione importante: per quanto consideri i suoi genitori tali al cento per cento, in realtà non sono stati loro a generarlo.

La rivelazione è arrivata anche con la consapevolezza che la futura moglie ha il diritto di sapere che, in caso di possibili futuri problemi di salute di loro figlio Hayes, non sarebbero in grado di recuperare molte informazioni di natura genetica sull’ascendenza paterna del piccolo. Il ragazzo, infatti, fino ad ora non ha mai indagato per cercare di risalire alle sue origini e la questione ha lasciato in lui comunque una sorta di vuoto, nonostante Jack e Li Finnegan non gli abbiano mai fatto mancare niente.

La notizia, ovviamente, è stata accolta con rispetto ed affetto da parte di Steffy, che per un attimo aveva temuto che il compagno potesse nascondere qualcosa di ben più preoccupante!

Tuttavia, sembra proprio che i Finnegan abbiano un segreto di famiglia, quanto meno Jack che, di fronte alla felicità dei futuri sposi, si è chiesto se fosse il caso o meno di dire loro qualcosa di importante. Di cosa si tratterà? Con ogni probabilità riguarda proprio i genitori biologici di Finn, quanto meno della madre. A questo punto è assai verosimile che il giovane possa essere imparentato con qualcuno nella soap… ma con chi? E perché suo padre è sembrato così restio a parlargliene?

A buttare benzina sul fuoco della curiosità e delle ipotesi ci ha pensato ancora una volta Kimberlin Brown: l’attrice che interpreta Sheila Carter ha sorpreso tutti su Twitter, lasciando un messaggio sul post dell’account ufficiale di Beautiful: il post non era uno a caso, ma il video del promo con cui si anticipa il colpo di scena alle nozze.

La Brown ha commentato con un semplice “Can’t wait“, ovvero un “non vedo l’ora”. Potrebbe trattarsi solo di un messaggio nel ruolo di fan della soap, oppure ha voluto stuzzicare il pubblico? Solo qualche mese fa, la Brown aveva fatto lo stesso postando sui suoi social delle foto che testimoniavano la sua presenza sul set della soap. Già allora partirono le supposizioni, gran parte delle quali già immaginavano una parentela con Finn. In realtà, l’attrice aveva registrato un’intervista per uno speciale destinato al pubblico australiano. Certo, stupisce che sia stata l’unica attrice al di fuori del cast attuale ad essere stata coinvolta…

Altri sperano che la donna misteriosa possa essere invece Taylor Hayes. Ci si chiede, infatti, quale scusa si inventeranno stavolta gli autori per tenerla lontano da un momento importante della figlia: di nuovo un aereo in ritardo? O il breve preavviso? O un nuovo impegno umanitario in qualche parte remota del pianeta?

Appare sempre più impensabile che né matrimoni né nascite né problemi di salute dei figli riescano a riportare Taylor a Los Angeles, neanche “off screen”, magari con la sua presenza solo nominata nei dialoghi. Alla nascita di Hayes, per esempio, ci voleva molto a far dire a Steffy che la madre era passata in visita per qualche giorno, anche senza mostrarla in scena? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

