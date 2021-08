Beautiful, news americane: SHEILA è la “donna misteriosa” che irrompe al matrimonio di STEFFY e FINN

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, come più volte vi abbiamo segnalato, avrà luogo un colpo di scena in occasione delle nozze di Steffy Forrester e di John Finnegan: un segreto relativo proprio all’origine dello sposo, figlio adottivo dei genitori che lo hanno cresciuto (Jack e Li Finnegan) ma partorito da qualcun altro. Con ogni probabilità, il medico avrà un legame con un volto familiare della soap, che, come anticipatovi, potrebbe essere Sheila Carter!

Nei più recenti episodi andati in onda negli USA, il padre del ragazzo, Jack, è apparso molto turbato da un segreto che nasconde lui stesso al figlio: una preoccupazione che è andata crescendo quando Finn e Steffy hanno deciso di annunciare ufficialmente le imminenti nozze, postando la notizia online.

Beautiful, anticipazioni americane: qualcuno legge la notizia del matrimonio di Steffy e Finn…

Evidentemente Jack teme che questo possa attirare l’attenzione di qualcuno e, in effetti, una misteriosa figura è apparsa intenta a leggere la notizia sullo schermo di un computer. Il giorno del matrimonio, una ben non precisata donna farà la propria comparsa a villa Forrester, dove si terranno le nozze. La donna renderà manifesta la propria presenza agli sposi e ai loro invitati?

Ormai è ufficiale che lo spoiler non è un modo contorto per nascondere l’arrivo inaspettato di Taylor Hayes per festeggiare le nozze della figlia: Steffy ha già riportato che la psichiatra sarà nuovamente assente in un’importante occasione di famiglia, perché, anche stavolta, impegnata in una missione umanitaria. Ma, allora, questa donna potrebbe essere proprio la madre biologica di Finn?

Beautiful, trame americane: dunque è SHEILA la vera madre di FINN!!!

Fin da subito, vari indizi nel corso degli ultimi mesi hanno spinto i telespettatori d’oltreoceano (e anche noi!) ad ipotizzare che Finn potesse essere figlio di Sheila: quale miglior modo di aggiungere dramma alla storia della new entry se non legarla alla donna che, in più di un’occasione, ha reso un incubo la vita dei Forrester?

In fondo è stato proprio a causa della Carter che Steffy e i suoi fratelli hanno dovuto fare a meno della madre Taylor per una parte dell’infanzia: la psichiatra, nel tentativo di frapporsi tra un’armata Sheila e Brooke, era stata colpita da un colpo di pistola. In fin di vita, venne nuovamente rapita dal principe Omar, che riuscì a farla guarire ma che la tenne prigioniera per anni.

Alla fine del breve – e deludente – ultimo ritorno di Sheila tra il 2017 e il 2018, avevamo lasciato la Carter come cameriera de Il Giardino, ristorante abitualmente frequentato dai Forrester. Cosa ne è stato di lei da allora?

Una foto diffusa sui social sembra bruciare il colpo di scena previsto per la puntata del 5 agosto: nell’immagine – che potete vedere in apertura di questo post – appare Kimberlin Brown (Sheila) insieme ai colleghi Jacqueline MacInnes Wood (Steffy) e Tanner Novlan (Finn), con tanto di titolo “wedding crasher”, appellativo riservato a chi si imbuca ai matrimoni e finisce per rovinarli.

Nello scatto, accanto ai tre membri del cast, anche l’attore Matt Cohen, che accanto alla recitazione porta avanti il lavoro di presentatore tv per Entertainment Tonight. Lo show, tramite un servizio su Beautiful, ha nelle ultime ore confermato la “casting news” con il ritorno di Sheila Carter. Nella clip in esclusiva, la donna rivela allo sposo di essere sua madre il giorno stesso delle nozze!

