La memoria selettiva, a vantaggio della trama del momento, è un vizietto diventato via via sempre più tipico per gli autori di Beautiful: quando un personaggio commette un errore, fa gioco averne altri che puntualmente lo sottolineino, accrescendo così il dramma attorno al fattaccio. Ma ci dovrebbe essere un limite di coerenza: i personaggi che nei vari dialoghi puntano il dito dovrebbero riconoscere almeno ogni tanto di aver commesso quello stesso errore (anche più volte) nel passato (anche recente)!

Non è questo però il caso di Ridge e Brooke Forrester che, nelle puntate americane della soap, sembrano aver assunto il ruolo di moralizzatori e difensori della fedeltà coniugale che, se tradita, non dovrebbe essere mai perdonata. Questo almeno per quanto riguarda il matrimonio di Eric e Quinn Forrester: che lo stilista e la sua Logan non si complimentino con la Fuller per aver tradito il marito con Carter Walton è naturale e comprensibile, lo è un po’ meno invece che rendano lo scopo della loro vita impedire ad ogni costo che Eric possa perdonare la moglie.

Insomma, ci sono molte cose nel passato di Quinn che Ridge e Brooke potrebbero usare come argomento per affossare l’immagine della donna agli occhi di Eric, ma i due preferiscono soffermarsi sull’indecenza di un tradimento, comportandosi come se questa colpa fosse ai loro occhi completamente estranea!

Vi avevamo riportato che Ridge e la moglie si sarebbero opposti alla decisione di Eric di riconciliarsi con Quinn e che il Forrester senior avrebbe per l’occasione rivendicato la propria libertà di prendere autonomamente decisioni riguardo alla sua vita privata. Sì, perché tra l’altro figlio e nuora sembrano vedere il patriarca sempre più come un anzianotto incapace di pensare con la propria testa…

Comunque sia, stavolta gli autori hanno permesso ad Eric e consorte, seppur non troppo dettagliatamente, di ribattere alle dita puntate di Ridge e Brooke, facendo loro presente come nella loro lunga storia di tira e molla abbiano entrambi tradito e goduto della possibilità di perdono.

In fondo, il primo tradimento coniugale vissuto da Eric è stato rappresentato proprio dalla tresca tra Ridge e Brooke quando la Logan era sua moglie. (Certo, avrebbe potuto evitare di corteggiare un’ex di Ridge e figlia del suo vecchio amore giovanile Beth Logan, ma questa è un’altra storia).

Nei mesi di questa trama, tra l’altro, nessun accenno è stato fatto alla sbandata reciproca che lo stesso Ridge condivise con Quinn e che fu perdonata in fretta da Eric: insomma, cos’è al confronto il tradimento con il proprio avvocato?

Ma cosa dicono gli spoiler riguardo alla vicenda? Ridge e Brooke, certi che Quinn stia manipolando il marito, continueranno a manifestare il proprio malumore, portando Eric a dover nuovamente ribadire la propria posizione. Intanto lui e la moglie affronteranno l’impotenza di Eric: i farmaci o altre cure riusciranno questa volta a riaccendere la virilità dello stilista?

Intanto Carter, convinto che con Quinn sia finita, si abbandonerà ai ricordi della forte passione che hanno condiviso durante la separazione tra la Fuller ed Eric, il quale ne è ancora all’oscuro. Tra i fan d’oltreoceano, c’è chi pensa che la prossima mossa di Eric sia optare per un matrimonio “aperto” che possa consentire alla moglie di ricevere da un altro l’intimità che lui non può più offrirle, e chi invece ipotizza ancora che la Fuller possa presto scoprirsi sorprendentemente incinta del figlio di Carter.

Qualcuno, invece, ha ventilato la possibilità che Eric stia mentendo e voglia crudelmente giocare coi sentimenti di Quinn e Carter in cerca di una vendetta. Quale sarà dunque la piega che prenderà questa storyline? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

