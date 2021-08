Beautiful, anticipazioni americane: ERIC FORRESTER, confermata l’impotenza

Era tra le possibilità da noi suggerite quando, riportandovi i recenti spoiler dalle puntate americane di Beautiful, vi avevamo raccontato di come Eric Forrester avesse evitato di condividere il letto con la moglie Quinn nella loro prima notte di riconciliazione. Le lacrime dello stilista, che ha finto di dormire, ora hanno la loro spiegazione: è impotente.

L’uomo ha poi confessato alla Fuller la propria diagnosi, spiegandole di avere una disfunzione erettile che gli impedisce di fare l’amore con lei. Resta poco chiaro quando esattamente il problema sia iniziato, visto che Eric ha definito questa la vera causa che lo ha spinto a tenerla lontano, di fatto spingendola tra le braccia di un altro: Carter Walton. In realtà, quando la coppia aveva ritrovato la serenità prima della cerimonia simbolica di rinnovo dei voti, durante la quale il tradimento di Quinn fu rivelato, marito e moglie avevano passato del tempo in intimità e, basandoci sulle loro parole, tutto era andato a meraviglia…

La nuova situazione di Eric sembra quasi uno scherzo del destino per un uomo che per tutta la sua vita si è fatto trascinare proprio dai suoi istinti passionali, che tra l’altro lo hanno portato in prima pagina, immortalato senza vestiti, sul cornicione dell’appartamento di Donna Logan (all’epoca sua amante) per evitare di essere colto in flagrante da Stephanie Forrester. In netta contrapposizione allo storico partner, quest’ultima agli albori della soap ci era stata presentata come una donna diventata ormai fredda da quel punto di vista, poco interessata all’aspetto più carnale della vita di coppia, causando l’insoddisfazione del suo mai sazio marito!

Non è la prima volta, tuttavia, che Eric Forrester viene dipinto come un uomo d’appetito per le donne “ma ormai in là con gli anni”, al punto di aver bisogno di un piccolo aiuto. Già all’epoca della sua relazione con Donna, era stato mostrato come lo stilista ricorresse a dei medicinali quando Pam, nel tentativo di sabotare quella storia, sostituì il farmaco con altre pillole, destinate invece a favorire il sonno.

Stavolta il problema sembra più grave, ma Quinn è sembrata comprensiva, spiegando che l’amore per il marito è nutrito anche da altre caratteristiche e che, comunque, potranno ricorrere a specialisti per trovare soluzioni farmacologiche o addirittura chirurgiche se necessario.

La mancanza di intimità, però, diventerà presto un problema? Anche perché, intanto, Quinn sembra essersi innamorata anche di Carter, più giovane, più aitante e soprattutto legato a lei da una forte chimica passionale. Quinn finirà per cadere in tentazione? Oppure sarà Eric a prendere una decisione inaspettata? Il suo interprete, John McCook, sui social ha affermato: “Sta per iniziare la più grande storyline di Eric, Quinn e Carter“… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

