Se c’è un elemento che nelle soap opera andrebbe sempre valorizzato è la storia, specie in show che, come Beautiful, possono contare su decenni di avvenimenti. Spesso, invece, i fatti vengono ignorati o distorti in base all’utilità del momento, semplificandoli o adattandoli in maniera funzionale alle trame che si stanno raccontando.

Quante volte succede infatti che, quando un personaggio commette un passo falso, altri lo rimproverano sconvolti come se si ritrovassero di fronte ad azioni impensabili, che invece loro stessi hanno commesso magari non troppo tempo prima (e senza che nessuno glielo faccia presente)? Una vera frustrazione per i telespettatori storici!

Beautiful, anticipazioni americane: quanti figli ha SHEILA?

Ma, nelle recenti puntate americane, il ritorno di Sheila Carter ha potuto contare su numerosi flashback e riferimenti esatti di avvenimenti a cui il pubblico ha assistito (magari decenni prima) e che diventano una risorsa preziosa per le storyline del presente, invece che materiale da ignorare o modificare a piacimento. Certo, i personaggi si sono comportati quasi come se Sheila non fosse già riemersa nel recente 2017 (una parentesi che, tranne per alcuni spunti, fu molto deludente), tuttavia si è rimediato accennando ad esempio al fatto che la Carter ha diversi figli, confermati o presunti tali, da qualche parte del mondo.

Un innocente riferimento o magari uno di questi figli presto o tardi spunterà fuori? Sì, perché ai fan d’oltreoceano non è sfuggito un altro utilizzo del passato, totalmente inaspettato: dopo anni si è tornati a nominare Massimo Marone!

Beautiful, trame americane: si riparla di MASSIMO MARONE

A farlo è stato Ridge Forrester che, parlando con la figlia Steffy della complessa situazione emotiva del genero Finn (che ha scoperto di essere figlio di Sheila), ha detto di poterlo comprendere: lo stilista vuole l’ex matrigna lontano da tutti loro, ma sa che per Finn non è così semplice, avendo anche lui provato sulla propria pelle cosa si prova a conoscere all’improvviso un proprio genitore biologico dalla dubbia reputazione, nominando proprio Massimo.

In molti, tra i telespettatori americani, si sono chiesti se anche questo sia stato un “casuale esercizio di storia” o se potrebbe essere un indizio per il prossimo futuro. Di certo Massimo non comparirà di nuovo sulla scena (almeno non interpretato ancora da Joseph Mascolo, ormai venuto a mancare nel 2016), ma in molti pensano a Diana Marone, la neonata che Sheila, in Sud America, usò come scudo umano per fuggire, asserendo di averla concepita nell’avventura di una notte avuta con Massimo l’anno precedente a Los Angeles, prima che il suo piano ai danni di Amber Moore venisse scoperto. La possibile sorellastra di Ridge e Finn è rimasta sempre un mistero: prima o poi gli autori lo affronteranno?

Ma, tornando all’importanza del passato, nelle prossime puntate americane di Beautiful emergerà che Jack Finnegan nasconde un segreto: messo con le spalle al muro dalla comparsa di Sheila, Jack ha dovuto confessare di sapere da anni che lei fosse la madre naturale del ragazzo, sebbene non fosse a conoscenza di quanto fosse oscuro il suo passato con i Forrester.

In particolare l’omissione di Jack ha fatto infuriare sua moglie, Li, risentita che il marito non le abbia mai detto di essere stato contattato da Sheila in passato. Ma la questione è tutta qui? Pare proprio di no, visto che, quando Jack proverà ad allontanare Sheila dalla vita di Finn, la Carter ribatterà con il ricatto: in quell’occasione emergerà un’altra rivelazione potenzialmente fatale per il matrimonio dell’uomo…

Beautiful, news americane: JACK FINNEGAN è il padre biologico di FINN

La discussione tra Jack e Sheila, infatti, porterà il pubblico a scoprire che l’uomo è il padre biologico di Finn e che dunque in passato lui e Sheila hanno avuto, se non una relazione, almeno un fugace flirt. Per il momento i dettagli delle loro interazioni passate verranno lasciati vaghi, ma quel che è certo è che Jack ha finto un’adozione agli occhi della moglie, portandola ignara ad accogliere il frutto del suo tradimento.

Jack si ritroverà in una brutta situazione per proteggere il suo segreto e si vedrà costretto ad accontentare la pretesa di Sheila di vedere il piccolo Hayes. Finn, inizialmente, sarà contrariato dalla mossa del genitore che andrà contro il volere di Steffy, ma alla fine acconsentirà. Così Sheila riuscirà ad avvicinarsi al bambino e sarà beccata proprio da Steffy che, furiosa, se la prenderà col marito per aver tradito il loro accordo e la sua fiducia! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

