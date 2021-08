Il ricorrere ad un ordine restrittivo e all’assunzione di guardie private a difesa della famiglia risulteranno mosse tardive nelle puntate americane di Beautiful. Come già anticipatovi, infatti, Sheila Carter riuscirà ad avvicinarsi al figlio Finn e al nipote Hayes molto prima di quanto Steffy e gli altri Forrester potranno immaginarsi. Il modo ve lo avevamo già anticipato: Sheila ricatterà Jack Finnegan, il padre di suo figlio, affinché convinca Finn ad incontrarla di nuovo e a farle vedere il piccolo.

L’arma di persuasione della Carter è una verità che Jack ha sempre tenuto nascosta: loro due ebbero un flirt clandestino quando Sheila lavorava come infermiera nello stesso ospedale della moglie dell’uomo, Li Finnegan. Gli autori, per ora, hanno lasciato tutto sul vago, non azzardandosi a fare qualche collegamento più puntuale con la complessa cronistoria ufficiale di Sheila. Considerando che Finn dovrebbe essere più o meno coetaneo di Steffy, si può supporre che la sua nascita sia da far risalire al periodo in cui Sheila, sotto falsa identità, cresceva la figlia Mary Warwick. Ma, poiché per il momento la questione non è stata chiarita (e forse non lo sarà mai), è meglio non avventurarsi in simili ragionamenti…

Torniamo invece a quello che c’è di certo: Steffy partirà per un breve viaggio di lavoro con Hope, a cui confiderà i propri timori per l’eventualità che Sheila possa fare la sua mossa proprio in sua assenza. E in effetti, così sarà: la figlia di Ridge sarà sconvolta e furiosa quando, rientrando a casa, troverà la Carter con Hayes in braccio!

Il ripensare agli anni di infanzia trascorsi a ritenere la madre morta, assieme agli altri crimini perpetrati da Sheila ai danni della sua famiglia, porterà Steffy ad avere una reazione esplosiva. Per quanto possa capire la curiosità di Finn di conoscere la madre biologica (nonostante la sua “fama”), la giovane Forrester non accetterà che il marito abbia ceduto, agendo alle sue spalle e facendo avvicinare Sheila al bambino. Sebbene, dunque, saranno passati solo pochi giorni dalle nozze, Steffy dovrà prendere una difficile decisione riguardo al suo matrimonio.

La sua aperta e caparbia ostilità, tuttavia, potrebbe metterla in pericolo. Sheila infatti, in principio estasiata all’idea che grazie a Steffy e a Hayes, si ritrovasse legata per sempre ai Forrester senza che loro potessero cambiare questa realtà, capirà di avere nella ragazza la sua nuova nemica e il vero ostacolo per avvicinarsi a figlio e nipote: come deciderà di gestire tutto questo? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

