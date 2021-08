Come già riportatovi, nelle prossime puntate americane di Beautiful, Steffy Forrester Finnegan sarà furiosa di sorprendere Sheila Carter a casa sua con in braccio il piccolo Hayes, un affronto che la figlia di Ridge non tollererà e che, soprattutto, non perdonerà a Finn.

Quest’ultimo, in realtà, agirà soprattutto perché sollecitato da suo padre Jack che, ricattato dalla stessa Sheila, convincerà il figlio ad accettare una visita della madre biologica, assicurando che la donna, a quel punto, accetterà di scomparire di nuovo dalle loro vite una volta visto il nipote. Sheila, infatti, ha minacciato di rivelare che Finn è il frutto della sua tresca con Jack, frequentato in un non meglio precisato passato in cui lavorava come infermiera nello stesso ospedale dove la moglie dell’uomo, Li, portava avanti la sua brillante carriera di medico.

Beautiful, anticipazioni americane: SHEILA mette a rischio il matrimonio di Steffy e Finn!

“Tua moglie scoprirà che le hai fatto adottare il tuo bastardo“, ha intonato la Carter per persuadere Jack ad accontentarla. Ma davvero Sheila si farà da parte dopo questo incontro?

Assai improbabile, ma intanto Steffy, rientrata inaspettatamente prima da un viaggio di lavoro (la ragazza non partirà alla fine), troverà materializzati i propri timori, scoprendo con orrore che è stato Finn ad aver fatto entrare la donna.

Per quanto Steffy possa capire i sentimenti ambivalenti di Finn nei confronti della donna che lo ha messo al mondo, il suo istinto di madre, stando agli spoiler, avrà il sopravvento: nulla può giustificare l’aver fatto avvicinare Sheila al bambino!

E così, mentre l’astio della Carter per Steffy si fortificherà, Finn sarà costretto a spostarsi nella dependance per gli ospiti, mentre la giovane Forrester prenderà una sofferta decisione: la coppia, infatti, nonostante le nozze, non ha ancora depositato il certificato di nozze, che Steffy si rifiuterà di firmare.

Di fatto dunque, almeno per la legge, il loro matrimonio non esiste! Ad essere irato dal gesto di Finn sarà anche Liam Spencer: verrà inserito nella vicenda della sua ex, che sembrava finalmente avere una storyline che non lo vedeva coinvolto?

Beautiful, trame americane: Steffy e Finn, la situazione si complica!

A supportare Finn ci sarà Paris Buckingham: la sorella di Zoe ci terrà a dichiarare al medico di essere dalla sua parte e la loro amicizia continuerà a fortificarsi, mentre la ragazza si ritroverà a scontrarsi con il suo boyfriend Zende Forrester Dominguez: quest’ultimo, di recente, ci ha tenuto a mettere un freno alla frequentazione con Paris, ritenendo che stesse procedendo troppo in fretta (considerando che i due passano molto tempo insieme anche al lavoro). E ora c’è questa divergenza di opinioni, col figlio di Kristen dalla parte della cugina per quanto riguarda qualsiasi rifiuto nei confronti di Sheila.

Insomma, la situazione si farà complicata, visto che sia Finn che Steffy hanno dei validi motivi: è comprensibile il desiderio di lui di voler conoscere la madre naturale (nonostante il suo terribile passato), ma anche lei ha le sue buone ragioni per volerla lontana dalla famiglia e soprattutto dai suoi bambini.

