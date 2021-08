Come già vi avevamo anticipato, nelle puntate americane di Beautiful la presenza di Sheila Carter complicherà non poco l’inizio della vita coniugale di Finn e Steffy Finnegan. I Forrester sono decisi a fare muro comune per impedire che l’odiata avversaria possa in qualche modo tornare a tormentarli, ma Finn non riuscirà a resistere al legame che già sente con la donna che l’ha messo al mondo.

Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di martedì 17 agosto 2021

Per questo, sebbene Ridge Forrester richiederà un ordine restrittivo che obblighi l’ex matrigna a stare lontana, Sheila è destinata a gettare la propria influenza sulla vita di Steffy. Ma torniamo a cosa è successo dopo la cerimonia nuziale della giovane Forrester e di Finn, conclusasi con un rocambolesco ricevimento che ha visto Sheila rivelarsi come la madre biologica dello sposo.

C’è da dire che, soltanto dopo aver avuto modo di incontrarla, Finn ha appreso dell’oscuro passato che lega Sheila alla famiglia di sua moglie. Per quanto il medico abbia potuto ascoltare il lungo elenco di azioni che la Carter ha perpetrato contro i Forrester, serberà la speranza che in qualche modo possa esserci una possibile apertura di questi ultimi nei confronti della sua mamma.

Tanner Novlan ha dichiarato a tal proposito:

Finn è un medico, crede nella possibilità di guarigione nonché nelle seconde chance, come ha dimostrato quanto Steffy lo ha tradito con Liam. Dato che Sheila sostiene di essere cambiata e di aver espiato le sue colpe in prigione, è disposto a concederle la possibilità di dare prova della sua metamorfosi. Conoscere la madre naturale può consentirgli di riempire un vuoto che ha sentito per tutta la vita, per quanto abbia avuto un’esistenza felice e serena con i suoi genitori.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Steffy, in realtà, non prenderà neanche in considerazione che, dopo tutto quello che gli è stato raccontato, Finn possa essere disposto a credere a Sheila, facendosi manovrare da una donna che vuole solo usarlo per insediarsi ancora tra i Forrester. Per questo Steffy gli farà promettere di non cercare alcun contatto con la Carter.

Quest’ultima, sebbene abbia lasciato villa Forrester ridendo della convinzione di Eric e famiglia di essersi liberati di lei, sembrava invece pronta a fare i bagagli e lasciare Los Angeles. A fermarla una risposta da parte di Finn ad un suo messaggio. Ingannando infatti un’infermiera spacciandosi per paziente del giovane, Sheila è riuscita ad avere il suo numero di telefono, e così madre e figlio inizieranno a comunicare senza che Finn ne informi Steffy.

Il ragazzo, tuttavia, deciderà di confidarsi con Paris Buckingham (la sorella di Zoe, in arrivo nelle puntate italiane di Beautiful), da poco inquilina di Steffy e Finn.

Il repentino trasferimento della giovane a casa di Steffy è uscito un po’ fuori dal nulla, ma di certo non è stata una mossa casuale da parte degli autori, che l’hanno volutamente inserita sotto il tetto dei due neo sposi. Finn sentirà di potersi fidare di Paris, condividendo con lei il fatto di avere un genitore problematico (Reese Buckingham sta espiando la sua condanno in prigione nel Regno Unito).

Il legame tra i due verrà rafforzato da questo segreto, che Paris deciderà di collaborare a tenere segreto a Steffy… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.