Si ricomincia da capo! No, i telespettatori che seguono Beautiful su Canale 5 possono stare tranquilli: sebbene la loro programmazione abbia un ritmo “col contagocce”, le puntate italiane continueranno il loro percorso senza tornare indietro e proseguendo sette giorni su sette (anche se, settimanalmente, il totale di materiale inedito che viene trasmesso è inferiore a cinque puntate).

Stiamo invece parlando della nuova operazione nostalgia che prenderà il via sul canale ufficiale di The Bold and The Beautiful su YouTube. Volendo puntare molto sui social e sulle interazioni dirette con i fan, la nuova versione del canale (visibile anche dall’Italia, al contrario del precedente) – lanciata da un paio di mesi – ogni settimana si accende per delle videochat in diretta con gli attori del cast, con i quali i telespettatori della soap possono interagire via telefono o web. A questo, dal 1° settembre, si aggiungerà la possibilità di rivedere la primissima stagione di Beautiful, trasmessa negli USA a partire dal marzo 1987 e approdata in Italia nel 1990. Ogni giorno verrà caricato un episodio, che ai fan più giovani offrirà la possibilità di assistere per la prima volta agli albori della soap, che videro protagonisti i Forrester, i Logan e gli Spencer, esattamente come oggi.

Non è chiaro se, esaurita la prima annata, si proseguirà con le successive arrivando alla “golden age” di Beautiful, quella per intenderci degli anni 90 e primi anni 2000. Intanto, però, rivedremo come tutto cominciò, a partire dalla presentazione dei clan familiari: nelle colline di Beverly Hills i Forrester, l’influente famiglia della moda, erano alle prese con un’imminente sfilata del loro marchio, la Forrester Creations, dove già si respirava aria di competizione lavorativa tra il patriarca Eric e il primogenito di successo, Ridge.

Quest’ultimo, incorreggibile playboy, all’inizio della storia è prossimo al matrimonio con Caroline Spencer, nonostante il parere contrario del padre della ragazza, Bill Spencer Senior, imprenditore editoriale. Il magnate, desideroso di salvare la figlia dalla sofferenza che lo stilista secondo lui le provocherà, assolda un investigatore privato riuscendo ad avere fotografie di Ridge a letto con una sua vecchia fiamma, Alex, di passaggio a Los Angeles. Intanto, anche qualcuno vicino a Ridge non vede di buon occhio l’unione: suo fratello minore Thorne, che finisce per invaghirsi di Caroline, pure lui desideroso di risparmiarle un cuore spezzato.

Restando sotto il tetto di villa Forrester, i due capo famiglia Eric e Stephanie, nella prima stagione, sono alle prese con un matrimonio schiacciato sotto il peso degli anni: lui, passionale e leggero, soffre quella che ritiene essere una consorte ormai fredda e fin troppo padrona nelle questioni familiari. Nel corso della prima annata, Stephanie arriverà costantemente a sospettare l’infedeltà del marito, dapprima pensando alla sua assistente, Margo Lynley (amante in realtà di Bill Spencer, a sua volta affascinato da Stephanie), mentre poi sarà presa da una malsana gelosia nei confronti della figlia Kristen. Quest’ultima, di ritorno a casa proprio nelle prime puntate, porta avanti una carriera da stilista di tutto rispetto, arrivando anche a vincere un prestigioso riconoscimento che non fa altro che avvicinarla sempre di più al padre.

L’affiatamento tra Eric e la figlia, così carico d’affetto e di interessi in comune, sarà visto da Stephanie come qualcosa di poco salutare, specie di fronte al disinteresse di Kristen nel frequentare uomini alla ricerca dell’amore. Ipotizzando possa essere frigida, Stephanie si spingerà ad assoldare un gigolò, Clarke Garrison, affinché la seduca e allenti il cordone con Eric. Clarke, che successivamente dimostrerà ambizioni proprio da stilista, finirà per innamorarsi di Kristen, ma non senza aver prima baciato Stephanie, dimostrando che anche l’algida signora della moda non è estranea alla passione.

Giù, nella valle, abitano invece i Logan, una famiglia di modeste condizioni economiche composta dalle sorelle Brooke, Donna e Katie, dal loro fratello maggiore Storm e dalla madre Beth. In questa prima fase, non manca la nonna dei quattro ragazzi, rimasti senza il padre Stephen, andato via di casa da tempo.

L’apertura della soap, per Brooke, è drammatica: la ragazza sfugge ad un tentativo di aggressione sul quale indagherà il suo fidanzato poliziotto, Dave Reed. Quest’ultimo vorrebbe sposarla, ma è chiaro che la giovane Logan nutra dei dubbi e che la sua vita le vada stretta. Mentre la stampa si occupa sempre più del matrimonio da favola dei ricchi Ridge e Caroline, la curiosità di Brooke per quel mondo dorato cresce, fino a poterlo vedere da vicino. Tutto questo avviene in un episodio cardine per la storia di Beautiful: il servizio catering di Beth viene scelto per una festa a villa Forrester e Brooke, che vi lavora come cameriera, si ritrova faccia a faccia per la prima volta con Ridge quando lo stilista l’avvicina, scambiandola di spalle per Caroline.

Si tratta della puntata numero 60: fino ad allora, per i primi mesi di soap, il mondo dei ricchi Forrester e quello dei modesti Logan non si incontrano, ma proseguono lungo linee narrative totalmente separate. Non manca la vicenda “teen” affidata a Donna e alla minore delle sorelle Logan, Katie, un’adolescente timida e piena di complessi. Nel tentativo di aiutare la parente, Donna le organizza un appuntamento con Rocco Carner, uno dei ragazzi “in” del liceo, che tuttavia vorrebbe frequentare lei e non la meno avvenente Katie.

Il triangolo, che proseguirà a più riprese all’inizio della soap, diventa “quadrilatero” quando Donna inizia a far coppia fissa con Mark Mallory, un ragazzo sfaticato e possessivo che le provocherà parecchia sofferenza dopo averla spinta a scappare di casa e a rendersi autonoma dalla sua famiglia, Mark sarà spaventato da un falso allarme di gravidanza per Donna e la tradirà con un’altra.

Nel 2009, gli autori entrano in contraddizione con questa trama: Donna, Beth e Storm nel 1987 si comportano come se fosse la prima possibile gravidanza per la ragazza, mentre dodici anni fa è stato rivelato che Donna avrebbe già partorito un figlio al liceo, Marcus, dato segretamente in adozione con la complicità di madre e fratello.

Nel corso della prima stagione, i legami affettivi tra Ridge, Brooke, Caroline e Thorne si complicano e la giovane Spencer, tra l’altro, subisce una violenza che riprende la storyline “noir” che introdusse il personaggio di Brooke nei primi minuti dell’episodio pilota.

Curiosi di vedere come continua? O meglio, come si è arrivati alle vicende del presente? Appuntamento a settembre su YouTube, ogni giorno, con la prima stagione di Beautiful (ovviamente, in lingua originale)!

