Anticipazioni puntata della soap turca Brave and beautiful di giovedì 12 agosto 2021:

Dopo l’incidente, Suhan e Cesur decidono di fermarsi in un albergo nelle vicinanze. A quel punto l’uomo riesce a sottrarre la carta d’identità di Suhan e la consegna a Rifat.

Korhan sta molto male dopo quello che è accaduto con Hulya: ritiene di essere stato drogato e non crede di aver tradito Cahide. Per questo motivo, lo stesso Korhan cerca di trovare Hulya per convincerla a confessare, ma non sa che sua moglie ha organizzato tutto fin dall’inizio.

Tahsin si trova ancora in ospedale sotto osservazione e aspetta notizie di Suhan; quando riceve invece una telefonata da Cesur, minaccia di farlo fuori. Ma Cesur gli dice di aver registrato la conversazione e quindi finirà in prigione se dovesse succedere qualcosa a lui o alla sua famiglia!

