Anticipazioni puntata della soap turca Brave and beautiful di mercoledì 18 agosto 2021:

Suhan e Korhan si precipitano in ospedale e pensano di trovare lì Tahsin in fin di vita. In realtà quello che è morto è Mithat, l’unico in grado di svelare a Cesur i dettagli sul passato di suo padre.

A mo’ di dispetto, Tahsin fa tagliare luce e acqua alla tenuta Alemdaroglu.

Cahide convince Korhan che Cesur per apparire come un eroe ha provocato l’incidente di Suhan in sella a Carezza, ma anche l’incendio nella sua tenuta al fine di ingraziarsi Tahsin.

Mihriban viene a sapere dal padre di Banu la storia della famiglia di Cesur. Quando lei e Tahsin erano fidanzati, lui le aveva fatto vedere i quadri di Hasan. Nonostante le rimostranze di Bulent, lei decide di testimoniare.

