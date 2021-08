Anticipazioni puntata della soap turca Brave and beautiful di giovedì 26 agosto 2021:

Fugen è estremamente impaurita dal suono delle sirene e ha paura che sia successo qualcosa a Cesur; la donna riesce a tranquillizzarsi solo quando il figlio rientra a casa.

Un incendio si sviluppa alla tenuta dei Korludag, ma fortunatamente Bulent, Kemal, Sirin, Tahsin e Korhan alla fine lo domano. Tutti pensano che sia stato Cesur.

Suhan corre a casa, ma Tahsin non la perdona: le scelte che ha fatto la ragazza l’hanno molto allontanata dal padre. Per l’occasione, Korhan chiede alla sorella di convincere Cesur a rinunciare alla sua vendetta verso Tahsin.

Necla, grazie alla sua amica che lavora alle poste, capisce che la lettera mai giunta a Cesur era stata mandata dal carcere. La donna ne parla subito a Cesur, il quale pensa sia stato Turan.

Suhan inizia a pensare che il padre di Cesur si sia tolto la vita, motivo per cui con l’aiuto di Sirin e Reyhan, va in segreto in soffitta a rovistare tra le cose di sua madre.

