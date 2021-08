Anticipazioni puntata della soap turca Brave and beautiful di lunedì 9 agosto 2021:

Leggi anche: Brave and Beautiful anticipazioni: TAHSIN sarà arrestato ma…

Banu sta difendendo Turan e pensa che sia stato Tahsin ad affidargli l’incarico di far fuori Cesur. Il nostro protagonista però si rende conto che c’è Bulent dietro tutto e decide di affrontarlo.

Bulent è in difficoltà e parla con Cahide, che chiede a Hulya di incontrare il capo di Turan: dietro cospicuo pagamento, dovrà trovare una maniera per far tacere Turan!

Suhan non accetta il fatto che ora Adalet viva in casa Korludag.

Tahsin vuole cacciare Cesur dalla società e far annullare tutti i contratti messi in opera dal giovane. I figli però non lo appoggiano e preferiscono escludere sia il padre e sia Cesur da tutte le decisioni della società sino a fine processo. A quel punto Tahsin se ne va con Adalet.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)