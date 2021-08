Tra non troppo tempo, i telespettatori italiani di Brave and Beautiful conosceranno il volto di Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener), il fratello di Adalet (Nihan Büyükağaç). Rinchiuso in carcere da oltre 30 anni per un omicidio che non ha mai commesso, l’uomo cercherà da subito vendetta appena capirà che Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) sta cercando di mettere fine all’impero di Tahsin Korludağ (Tamer Levent)…

Brave and Beautiful, news: Riza cerca di mettersi in contatto con Cesur

Le anticipazioni segnalano che la complicata storyline partirà nell’istante in cui Riza scriverà dal carcere una lettera a Cesur. Quest’ultimo non riuscirà però mai a leggere il contenuto della missiva perché Tahsin riuscirà ad intercettarla e la farà sparire. Tuttavia, grazie ad una serie di intuizioni, Alemdaroğlu capirà che è stato un carcerato a scrivergli, ma inizialmente penserà che a farlo sia stato Tuhran (Serah Paril), l’uomo che gli ha sparato.

Cesur avrà dunque in mano tutti i tasselli del puzzle per via di Mihriban Aydınbaş (Devrim Yakut), che gli dirà a chiare lettere che in quello stesso carcere c’è anche Riza, il fratello di Adalet rinchiuso in carcere per l’omicidio del direttore dell’orfanotrofio in cui risiedevano. Alemdaroğlu si insospettirà ulteriormente quando vedrà che il crimine è stato commesso a Korludağ lo stesso giorno in cui è morto il padre Hasan Karahasanoğlu (Ali Pinar), e come già sapete entrambi gli assassinii saranno stati compiuti da Adalet.

Brave and Beautiful, trame: Riza evade e…

Partendo da questi presupposti, si verificherà una serie di colpi di scena: per evitare che possa parlare con Cesur, Tahsin utilizzerà le sue conoscenze in carcere per organizzare il trasferimento di Riza in un’altra struttura. Ovviamente, l’obiettivo del Korludağ Senior sarà un altro, ovvero quello di far uccidere il “cognato” dallo scagnozzo Mutlu. Il piano non andrà però come previsto e alla fine Riza riuscirà ad evadere, facendo perdere le tracce di sè.

Da quel momento Riza inizierà a vagare per Korludağ, contando su alcuni amici per trovare un rifugio, e manderà diversi messaggi intimidatori a Tahsin e alla sorella Adalet. Ad un certo punto, il nuovo procuratore Serhat (Serdar Özer) darà anche l’impressione di aver trovato il suo nascondiglio, ma appena arriverà sul posto non ci sarà più traccia di lui. Questo non impedirà però ai telespettatori di scoprire che cosa starà facendo il fuggitivo…

Brave and Beautiful, spoiler: Riza sta costruendo una “gabbia” gigante. Perché?

Eh sì: dopo aver rifiutato l’arma che gli offrirà un suo complice, specificando che non sarà lui a sporcarsi nuovamente la mani di sangue ma Cesur, Riza impiegherà tutte le sue forze per costruire una sorta di gabbia, dalle grande dimensioni, capace di aprirsi improvvisamente nella parte bassa. Fino a dove vorrà dunque spingersi il nuovo cattivo? A che cosa gli servirà quello strano oggetto?

Quel che è certo è che Tahsin non riuscirà a stare tranquillo, sapendo che Riza è fuori e a piede libero… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.